MLB／新球季誰稱霸？運動畫刊點名太空人

2019-03-30 07:04 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



大聯盟2019年球季由誰稱霸？運動畫刊邀請旗下九位記者進行預測，太空人最被看好討回失去的世界大賽冠軍，美聯MVP仍由萬年熱門的天使楚奧特（Mike Trout）最獲青睞，國聯MVP由洛磯亞瑞納多（Nolan Arenado）和去年國聯新人王、勇士亞古納（Ronald Acuña Jr.）收下相同票數。

這份預測名單從分區冠軍、世界大賽到年度獎項無所不包，票數最分散的分區為國聯中區，小熊拿到四票、釀酒人三票和紅雀兩票，都有擁護者，國聯西區和美聯西區則由道奇和太空人囊括九票。其餘分區冠軍熱門，分別為美聯東區洋基（七票）、美聯中區印地安人（八票）和國聯東區費城人（七票）。

世界大賽冠軍由太空人拿下四票，最獲記者青睞，投票者之一巴瑟萊莉（Emma Baccellieri）指出，「太空人擁有全棒壇最佳輪值之一，內野星光熠熠，他們已經為拿回金盃做好準備了。」

美聯MVP的熱門人選不令人意外，長年票選排名前段班的楚奧特，絕對是最保險的選擇，他共收下五票，投票記者瑞特（Ben Reiter）就說：「其實他應該可以輕易拿到六座MVP，只是四度排名第二，所以這只會是他的第三座美聯MVP獎座。」

國聯MVP由亞瑞納多和亞古納各收下三票領先，看好亞瑞納多的意見認為，他將在4月邁入28歲的巔峰年紀，將打出更勝以往的成績；二年級生亞古納則被看好有望循著小熊球星布萊恩（Kris Bryant）的腳步，完成領新人王隔年就奪年度MVP的榮耀。