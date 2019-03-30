MLB／回遊騎兵娘家想對決誰 達比修：整條打線

2019-03-30 06:44 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



達比修有本季第一戰就是回到前東家對戰遊騎兵，對於前隊友即將成為他強勢復出的試金石，達比修一點都不客氣，被問到最想對決誰時，他一一點名打線上的主力。

明天小熊和遊騎兵的比賽，由搶下第二號先發的達比修有掛帥上陣，這也是他自從前年季中被交易走後，暌違一年半再次回到遊騎兵主場，回想起在這裡起步大聯盟生涯的那六年，他說，「雖然我是在日本長大，但我感覺也在德州成長，這地方對我而言很重要，我非常開心在這裡打今年第一個系列賽。」

直到現在，達比修有仍是遊騎兵在這座球場的三振紀錄締造者，留有509K的數字，幾乎比居次的路易斯（Colby Lewis）多出100K，他在這裡所拿到的31勝也在遊騎兵隊史排名第六。

雖然春訓熱身賽時手指發生水泡困擾，達比修有表示已無大礙，明天甚至可以投到100球以上，也毫不猶豫說出想跟哪位前隊友對決，「安德魯斯（Elvis Andrus）、歐德（Rougned Odor）、馬札拉（Nomar Mazara）、賈羅（Joey Gallo）。」記者問道那就是全部打線囉？達比修有說，「正是如此。」