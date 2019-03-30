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數據團隊當道教練邊緣化 老派教頭將成歷史

2019-03-30 07:00Dennis

一直以來，大家對棒球總教練印象莫過於是坐在休息區裡，不管場上戰局如何，但總是展現出一付泰山崩於前面不改色的人。一般來說，棒球總教練就如軍隊打仗時主帥，其負責球隊作戰策略，特別是在球隊場上調度與戰術擬定，在日本職棒稱之為「監督」，而在中職則稱為「總仔」，在美國大聯盟裡則是用經理(Manager)號之。

執教大聯盟25年，現年63歲的巨人教頭波西是目前資歷最深的教頭，但未來老派教頭恐...
執教大聯盟25年，現年63歲的巨人教頭波西是目前資歷最深的教頭，但未來老派教頭恐成歷史。 美聯社
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然而總教練這歷時近百年職業，在現代棒球逐漸演化年代，其功能性也慢慢出現變化，甚至幾乎喪失掉過去威嚴與主導性，特別是在賽博計量學當道的大聯盟裡，過去二元分離經營方式似乎已經成為歷史，以往主導球隊經營與球隊交易的球團總經理與經營團隊，已開始涉入球隊場上調度與戰術，乃至於總教練權力受到干涉，不過這已經成為不可抵擋的趨勢。

洛杉磯道奇隊主帥羅伯茲(Dave Roberts)以「共同合作」(Collaborative)，來對於近年來球團經營團隊開始介入球隊調度趨勢道出其見解。不可否認，在這大數據時代，每一個球團經營團隊都會有一個數據分析部門，也都有自身一套對於數據分析方式與解讀。根據媒體報導，每支球隊於每場球賽開賽前當天下午，球團數據部門就會按照當天投手對戰數據，總結一篇最新球探報告與數據分析給總教練，雖至今沒有一支球隊承認經營團隊會介入總教練擬定當日先發陣容名單，但經營團隊給予教練團大量建議與建言，其內容之詳盡可非一般球迷所能想像。

打從先發投手與對手每位球員對戰數據與對戰內容開始，再到牛棚投手近況，在有些球團提供給總教練開賽前報告裡更是點出，該如何運用先發投手與現有牛棚，甚至連投球數與上場時機都鉅細靡遺在報告中。由此可見，球團經營團隊試圖干預球隊場上調度傳聞，絕非空穴來風，而過去老派教練全權主導場上作戰並為球隊戰績負全責時代，已漸漸地退去。現在大聯盟30支球隊雖都有所謂總教練在陣，但擁有實權，其實是在逐漸減少。

37歲雙城新任教頭波德利(Rocco Baldelli)，今年首度執教，年輕的資...
37歲雙城新任教頭波德利(Rocco Baldelli)，今年首度執教，年輕的資歷令人質疑，但現在各球隊數據當道，教練已被邊緣化。 美聯社
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不難發現，近年來大聯盟願意花大錢請名教頭來領導球隊情況，早已不復當年。隨之出現的大多數新任教頭，多半是新一代才從球員身份退役不久的年輕教練，而這些教練在球團裡所扮演的角色，都是執行球隊策略與打造休息室氣氛而已，因為大多數的戰術與戰略方針早已被球隊數據團隊給沙盤推演完成，總教練只是負責執行。這也可以解釋為何近年來大聯盟總教練平均薪資下滑將近150萬美金原因。與其花重金找總教練，許多球隊多把經費投資於經營團隊中。

直到2018球季為止，全大聯盟裡握有高薪總教練僅剩3位，分別是天使隊索夏(Mike Scioscia)、小熊隊麥登(Joe Maddon)與巨人教頭波奇(Bruce Bochy)。隨著索夏於2018球季後結束其20年於天使隊主政，2019球季只剩下麥登與波奇兩位名教頭。一般預估，波奇會在2019球季後離開巨人，主要是因為巨人隊新任主政者贊地(Farhan Zaidi)乃是出身於運動家經營團隊，同時魔球總管賓恩(Billy Beane)得意弟子，因此可以說是魔球信徒，所以未來波奇在巨人隊發揮空間將大幅縮減。

小熊隊教頭麥登，若無法重回當年破咒氣勢，他的烏紗帽有可能不保。 美聯社
小熊隊教頭麥登，若無法重回當年破咒氣勢，他的烏紗帽有可能不保。 美聯社
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至於小熊隊麥登，除非他能夠再一次帶領小熊隊，重回當年破咒氣勢，要不然他的烏紗帽很有可能不保，不要忘記小熊總裁艾普斯坦(Theo Epstein)同樣也是魔球狂熱信徒，且早已放話沒有麥登續約計劃，因此不能想像，未來大聯盟裡，過去位高權重老派教頭將成為歷史，經營團隊參與球隊作戰與調度的現象，則是會漸漸浮出檯面成為新一代的趨勢。

洛杉磯薪資高薪

Dennis

對體育賽事有無限的狂熱，從11人踢的足球，到9人打的棒球，還有5人投的籃球，再到台灣冷門到不行的冰球都有涉獵。曾為了真正了解棒球隊的運作奮不顧身的投入基層少棒，更於溫哥華冬季奧運期間，在NBC擔任後勤工作，對冬季運動有更深一層的了解。目前旅居加拿大溫哥華。

Dennis的部落格

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