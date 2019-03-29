MLB／8年前遭拋棄如今重返 馬丁：球隊不完全錯

2019-03-29 14:41 世界日報 編譯組／綜合報導



馬丁(右)。 美聯社 分享 facebook

重返道奇隊的老將球星馬丁（Russell Martin），被問到是否對當年拋棄他的老東家心存「怨」？這位兩次入選全明星，曾獲得金手套、銀色棒球捕手的老將回首當年表示：「球隊並不完全錯誤」，對他而言離開更是種激勵。

道奇隊今年初與多倫多藍鳥隊交易，換來老將捕手馬丁，現年36歲的他，大聯盟生涯是從道奇隊發跡，如今再次回到老東家，大聯盟職業生涯從一線變成一個圓。

回想八年多前遭球隊毫不客氣拋棄的情況時，此刻的他認為，「若沒有當時的被迫離開，就不會成為如今的我」。

在克蕭（Clayton Kershaw）、坎普（Matt Kemp）之前，是屬於馬丁的時代。他被認為是球隊基石，在他的第三個賽季，他兩度獲選全明星、金手套等。

然而2010年的事件改變了他的職業生涯。那年8月，他右臀因故受傷，道奇隊不確定馬丁是否能完全復元，加上球團財政面臨問題，在2011年申請破產保護，以至於沒有滿足他在2011年500萬元薪資要求，道奇隊最後選擇讓馬丁離開。

「我很生氣」，馬丁說，「我的意見是他們沒有我會輸球，我相信我能替球團帶來更好的。」

道奇隊在接下來兩個賽季都未能進入季後賽，而馬丁離開道奇隊之後的六個賽季，無論在洋基、海盜或藍鳥隊，都進入季後賽。

「我開始覺得這是正確的路」，馬丁回憶說，他開始明白當時總經理Ned Colletti決定讓他離開，財政只是其中一部分。「他並非完全錯誤，我不是專業先生，我當時並沒有好好照顧自己，我做了些愚蠢的事。」

他喜歡夜生活，他有些時候足以守三壘，也有能力在前一晚派對後，第二天配上完整裝備，打滿九局捕手位置。「當時我年輕。」

離開道奇隊也激勵他要變得更好，好讓老東家知道讓他離開是錯誤的。馬丁開始更加努力，吃得好、作息正常，今年將邁入第14個賽季。

過去兩年馬丁表現不若往年，藍鳥隊最後與道奇隊交易，處理馬丁最後一年2000萬合約，藍鳥隊支付1640萬元，意味著道奇隊只付了360萬元簽下馬丁。

儘管如此，日前回到道奇球場參加與天使隊的公路大賽，馬丁仍積極練習，就像當年一樣。預計今年賽季，他將與巴恩斯（Austin Barnes）一起擔負球隊捕手重任。