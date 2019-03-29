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MLB／用IG無法表達的感謝 高登全版廣告致敬一朗

2019-03-29 10:51聯合報 記者陳宛晶╱即時報導

鈴木一朗與高登(右)。 路透
鈴木一朗與高登(右)。 路透
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水手球星高登透過全版廣告向鈴木一朗致敬。圖／擷自水手推特
水手球星高登透過全版廣告向鈴木一朗致敬。圖／擷自水手推特
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場上一起作戰的夥伴，從此少了一位當代傳奇，水手二壘手高登Dee Gordon）不想只透過一則網路留言，述說他對鈴木一朗的敬佩，今天透過「西雅圖時報」刊登全版廣告，向一朗表達感謝。

美國時間周四出刊的西雅圖時報，斗大的標題寫著「謝謝你，一朗」，內文提到：「我不認為只用一則推特或Instagram貼文就能貼切表達，所以我想這麼做，大聲告訴你，我對你的敬佩。如果沒有你的友情和指導，如果你沒有告訴我關於你的祕密（兄弟別擔心，我不會說出來），就不可能會有一位名為高登的打擊王。」

高登字字真情，他繼續寫著：「兄弟，我愛你，你永遠會是我人生中的一部分，我希望你享受退休生活，在空暇時來找我一起打擊，因為我一定會很想念那樣的日子，想念有你在我身邊、讓我依靠。」

高登透露，前幾天因時差失眠時，他打電話給了經紀人，表達想透過全版廣告向一朗表達感謝，他口述想表達的內容，再經由潤飾後見報，「我就像平常一樣說話，所以那不是完美的英文，但字字真心，而我的經紀人確實做了一些修飾。」

他也笑說，這樣的致敬方式可能有點超過，所以他先傳了訊息給一朗，「我跟他說，如果你不喜歡的話，我道歉，但意外的是他挺喜歡的。」

兩人在馬林魚共事三季，來到水手後再續前緣，情分與其他隊友還要來得更深，一朗在東京開幕戰打完引退賽後，就看到高登向一朗鞠躬，而一朗回絕了他的致意，示意要他上前來擁抱，高登也被捕捉到眼裡噙淚的模樣，不難看出兩人的交情深厚。

高登水手Dee Gordon

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