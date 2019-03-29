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MLB／「不只是一場先發」韋蘭德吐輸塞揚怨氣

2019-03-29 09:22聯合報 記者陳宛晶╱即時報導

韋蘭德。 美聯社
韋蘭德。 美聯社
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收起「只是一場先發」的無聊台詞，太空人強投韋蘭德（Justin Verlander）大方承認：「是的，這是一場去年塞揚票選第一和第二的對決。」去年在美聯塞揚屈居第二的怨氣，韋蘭德在新球季首戰就扳回顏面，以7局失1分好投給光芒史奈爾（Blake Snell）下馬威，太空人終場以5：1擊敗光芒。

大聯盟開幕戰好戲連台，太空人與光芒之戰上演另一場塞揚對決，韋蘭德先發7局只被敲出3安打、失1分，送出9次三振；去年美聯塞揚史奈爾相形失色，投6局共挨3支全壘打、丟掉5分，承擔敗投。

不再「假掰」地說「這只是一場比賽」，韋蘭德坦承：「這絕對是一場強度更高的比賽，可能介於例行賽和季後賽之間吧。」史奈爾去年在美聯塞揚票選勝出，比韋蘭德多拿了4張第一名選票，總分領先15分，這場對決早在賽前就話題不斷。

韋蘭德表示，「是的，這場比賽應該挺有趣的，我對上史奈爾，這顯然是去年的塞揚第一和第二對決，而且還是兩聯盟都是一樣的狀況。」去年國聯塞揚第一和第二的大都會狄葛隆（Jacob deGrom）、國民薛則（Max Scherzer），今天同樣在開幕戰同場遭遇。

韋蘭德此役在第一局就挨了米多斯（Austin Meadows）的陽春砲，但隊友史布林格（George Springer）在三局上以三分砲替他討回，自此一路領先至終場；韋蘭德感謝隊友相挺，「你知道我們的打線有多棒，所以我很容易重整好步調，告訴自己只管繼續投球吧。」

太空人總教練辛區（A.J. Hinch）同樣抱著看好戲的心態在看這場比賽，「塞揚票選前二對決，這當然很酷啊！」他表示，作為一位棒球迷，這樣的戲碼令人讚嘆，「我們面對一位去年拿下塞揚的投手，而光芒面對一位總是可以輕易贏得塞揚的投手。」

韋蘭德光芒

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