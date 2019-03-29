MLB／見葛蘭基一次打一次 道奇8轟寫空前紀錄

2019-03-29 08:55 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



葛蘭基被道奇敲出4支全壘打。 路透 分享 facebook 今天大聯盟最幸福的投手，道奇南韓左投柳賢振領第一張號碼牌，生涯首扛開幕戰就繳出6局失1分好投，加上隊友以破大聯盟紀錄的開幕戰8支全壘打護航，道奇終場以12：5擊敗響尾蛇，柳賢振收下勝投。

柳賢振在克蕭（Clayton Kershaw）調整不及的情況下接下開幕戰，跟進前輩朴贊浩的行列，成為史上第二位在開幕戰先發的韓籍投手，他以82球投滿6局，只被敲出四支安打，唯一失分出現在第六局遭瓊斯（Adam Jones）敲出陽春砲，另送出8次三振，技壓3.2局狂失7分的塞揚投手葛蘭基（Zack Greinke）。

道奇火力大放送，全場8支全壘打，改寫1988年大都會和2008年白襪共同保持的開幕戰六轟紀錄，彼得森（Joc Pederson）和赫南德茲（Enrique Hernandez）皆貢獻雙響，聯手壯大煙火秀規模。

葛蘭基面對前東家被打成砲灰，四度遭到重砲狙擊，他前一次如此慘烈的比賽為2009年9月6日，投4.2局挨5轟、失8分，加害者同樣是道奇。

葛蘭效力道奇的最後一年（2015年），整季也僅挨了14支全壘打，轉戰響尾蛇後六度面對道奇竟已被敲14轟；葛蘭基此役在第四局退場時，記分板上已經高掛7：0的差距，道奇球迷起立鼓掌歡送葛蘭基的退場，畫面相當諷刺。