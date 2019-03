MLB／見葛蘭基一次打一次 道奇8轟寫空前紀錄

葛蘭基被道奇敲出4支全壘打。 路透 分享 facebook 今天大聯盟最幸福的投手,道奇南韓左投柳賢振領第一張號碼牌,生涯首扛開幕戰就繳出6局失1分好投,加上隊友以破大聯盟紀錄的開幕戰8支全壘打護航,道奇終場以12:5擊敗響尾蛇,柳賢振收下勝投。

柳賢振在克蕭(Clayton Kershaw)調整不及的情況下接下開幕戰,跟進前輩朴贊浩的行列,成為史上第二位在開幕戰先發的韓籍投手,他以82球投滿6局,只被敲出四支安打,唯一失分出現在第六局遭瓊斯(Adam Jones)敲出陽春砲,另送出8次三振,技壓3.2局狂失7分的塞揚投手葛蘭基(Zack Greinke)。

道奇火力大放送,全場8支全壘打,改寫1988年大都會和2008年白襪共同保持的開幕戰六轟紀錄,彼得森(Joc Pederson)和赫南德茲(Enrique Hernandez)皆貢獻雙響,聯手壯大煙火秀規模。

葛蘭基面對前東家被打成砲灰,四度遭到重砲狙擊,他前一次如此慘烈的比賽為2009年9月6日,投4.2局挨5轟、失8分,加害者同樣是道奇。

葛蘭效力道奇的最後一年(2015年),整季也僅挨了14支全壘打,轉戰響尾蛇後六度面對道奇竟已被敲14轟;葛蘭基此役在第四局退場時,記分板上已經高掛7:0的差距,道奇球迷起立鼓掌歡送葛蘭基的退場,畫面相當諷刺。

