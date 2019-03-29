MLB／前三次投開幕戰都輸球 田中將大終於贏了

2019-03-29 08:10 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



前三次投開幕戰都踢到鐵板，洋基日籍投手田中將大今天終於嘗到在球季首戰贏球的滋味，他繳出5.2局失2分（責失1分）成績單，洋基終場以7：2輕取金鶯，由田中將大收下勝投，總教練布恩（Aaron Boone）讚許：「每次將球交給田中，我都感覺很放心。」

事實上，洋基原訂由塞佛里諾（Luis Severino）連兩年出任開幕戰先發，但他因受傷調整不及，才由田中將大取代，他曾於2015到2017年、連續三年扛起球季首戰，但結局不怎麼美好，合計收下0勝2敗、防禦率9.49，洋基在這三場比賽吞下全敗。

相隔兩年再次出任開幕戰先發投手，田中將大終於為球隊搶下勝利，「前幾次在開幕戰的經驗，給了我一些幫助。」他賽後透過翻譯受訪表示，以往的開幕戰和季後賽經驗，都讓自己成長茁壯，「這讓我成為一位更好的投手，上場完成今天的比賽。」

田中將大在第四局兩人出局後被連敲兩安打，加上隊友守備誤事，丟掉第1分，第六局在二壘有人時遭曼西尼（Trey Mancini）敲出二壘安打掉分，也在此時打卡下班，差一個出局數無法取得優質先發，接替的歐塔維諾（Adam Ottavino）以三振化解危機。

田中將大此役送出5次三振，也讓他的生涯三振數達到803次，加入野茂英雄、達比修有、黑田博樹的行列，成為第四位在大聯盟達成800K的日籍投手。

渥特（Luke Voit）在首局就敲三分砲，幫助洋基先馳得點，他歸功於全場球迷在他上場前高喊「Luuuuuke」為他吶喊，他說：「那讓我每一次都情緒沸騰。」去年此時，他在紅雀3A參與開幕戰，今年卻能披上條紋衫，進入洋基先發打線，際遇變化之大，他感嘆：「洋基讓我來到這裡，這一切太瘋狂，我知道這裡是紐約，希望洋基球迷不會太快開始噓我。」