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MLB／塞揚對決超精采 狄葛隆、薛則寫罕見紀錄

2019-03-29 07:36聯合報 記者陳宛晶╱即時報導

狄葛隆。 美聯社
狄葛隆。 美聯社
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開幕戰上演塞揚對決，注定了這將成為歷史性的一戰，大都會狄葛隆（Jacob deGrom）和國民薛則（Max Scherzer）各飆10次與12次三振，聯手演出大聯盟史上第二場雙方投手都繳10K以上的開幕戰。

這場比賽不僅是合計四座塞揚的強投交鋒，也是去年的國聯塞揚票選前二對決，狄葛隆去年憑著超狂防禦率1.70，在票選上壓倒薛則，相隔四個半月後，再度在球場上成為贏家，以6局無失分好投，率領大都會以2：0擊敗國民。

「這場比賽太有趣了，你知道每一顆投球都事關重大。」狄葛隆坦言投開幕戰心情緊張，但仍在場上力繳好投，去年沒什麼「勝投運」的他，在今年首戰就開張勝場。

薛則相較之下顯得悲情，球季首戰就投了109球，一局上先挨了卡諾（Robinson Cano）的陽春砲，第八局留下一名保送上壘的跑者退場，最終失掉這分，總計7.2局只被敲出2安打、失2分，送出12K，精彩表現卻必須承擔敗投。

全場第13球就遭卡諾狙擊開轟，薛則說：「那球投得有點太紅中了，在這個聯盟犯下這種錯誤，你就必須付出代價。」卡諾也因此成為隊史第10位、2005年後首位轉戰大都會首打席就開轟的球員。

卡諾在第八局以安打追加保險分，還貢獻一記關鍵守備，第三局策動「5-4-2-5」雙殺守備，化解一、三壘有人的失分危機，精準的場上判斷令「今日美國」妙喻，「你開始好奇，卡諾是不是也能拯救NBA尼克隊？」

薛則先在六局上達到第10K，狄葛隆下個半局三振國聯新人王索托（Juan Soto）跟進，完成史上第二次雙投手都達到兩位數三振的開幕戰，此前唯一一次，已要追溯到1970年4月7日的金鶯麥納利（Dave McNally）和印地安人麥道威（Sam McDowell）對決。

薛則。 美聯社
薛則。 美聯社
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卡諾薛則狄葛隆

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