MLB／塞揚對決超精采 狄葛隆、薛則寫罕見紀錄

狄葛隆。 美聯社 分享 facebook 開幕戰上演塞揚對決,注定了這將成為歷史性的一戰,大都會狄葛隆(Jacob deGrom)和國民薛則(Max Scherzer)各飆10次與12次三振,聯手演出大聯盟史上第二場雙方投手都繳10K以上的開幕戰。

這場比賽不僅是合計四座塞揚的強投交鋒,也是去年的國聯塞揚票選前二對決,狄葛隆去年憑著超狂防禦率1.70,在票選上壓倒薛則,相隔四個半月後,再度在球場上成為贏家,以6局無失分好投,率領大都會以2:0擊敗國民。

「這場比賽太有趣了,你知道每一顆投球都事關重大。」狄葛隆坦言投開幕戰心情緊張,但仍在場上力繳好投,去年沒什麼「勝投運」的他,在今年首戰就開張勝場。

薛則相較之下顯得悲情,球季首戰就投了109球,一局上先挨了卡諾(Robinson Cano)的陽春砲,第八局留下一名保送上壘的跑者退場,最終失掉這分,總計7.2局只被敲出2安打、失2分,送出12K,精彩表現卻必須承擔敗投。

More paint from Max Scherzer, freezing Pete Alonso for his 10th strikeout of the game. pic.twitter.com/aeg4OMoDeF