MLB／馬林魚薪資倒數第三 美媒：兩綠葉占驚人比例

2019-03-29 07:33 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



大聯盟球季今天開打，馬林魚在執行長基特（Derek Jeter）勤儉持家的打理之下，連續兩年團隊薪資大幅下修，但也因此讓薪資結構更加「M型化」，兩名球員的薪水就占全隊近五成，其中一人就是旅美左投陳偉殷。

「今日美國」日前公布新球季團隊薪資，衛冕冠軍紅襪以2.24億美元排名第一，接下來為洋基2.15億美元和小熊2.14億美元；墊底的五支球隊則為光芒6190萬美元、海盜7430萬美元、馬林魚7610萬美元、金鶯8080萬美元和運動家9110萬美元。

前老闆羅瑞亞（Jeffrey Loria）持有球隊的最後一年，馬林魚開季團隊薪資達到1.15億美元，但基特團隊接手後的第一年，就展開球星出清計畫，去年團隊薪資砍到9950萬美元，今年再度下修到7610萬美元。

基特持續勒緊褲帶，唯獨兩名球員的薪資讓他頭大，陳偉殷與前朝所簽的五年8000萬美元合約，今年來到第四年，年薪達到2000萬美元，今年季後將成為自由球員的三壘手普拉多（Martin Prado），本季年薪為1500萬美元，兩人薪資就占全隊46%，「邁阿密先鋒報」直指：「兩名綠葉球員在馬林魚團隊薪資占據重要比例。」

陳偉殷明年年薪將再攀升為2020萬美元，2021年另有視成績影響是否生效的1600萬美元選擇權。