大聯盟今年有什麼好看？ 新球季10大矚目焦點

每一年，美國職棒都帶給球迷滿滿的討論話題和關注焦點，上個年度我們見證了史上最寒冷的休賽季、假先發（the opener）的崛起、大谷翔平颳起的二刀流旋風、超級新秀阿庫納（Ronald Acuna Jr.）和索托（Juan Soto）的新人王大戰、美聯球隊戰力兩極化發展、李維拉（Mariano Rivera）全票入選名人堂等各種引人矚目的故事線，而來到今年，豐富多元、變化萬千的美職又將提供我們哪些值得注意的內容呢？大聯盟2019年球季3月底就要全面展開，現在就跟著本文的腳步一起來預習一下新賽季10大觀戰主題。

美國職棒2019球季今天正式開打，各球隊主場草地上都已經漆好開幕字樣。 美聯社 分享 facebook

假先發是否會愈來愈盛行？

自2018年5月坦帕灣光芒首次採用假先發的投手使用策略後，大聯盟剩餘賽季發生了大約60次的假先發場次。光芒運用假先發讓他們度過缺乏適任先發投手的窘境，全季打出90勝的佳績，而其他球隊眼見光芒有創意的戰略手法效果不差，也紛紛開始嘗試類似的做法，只是動機跟目的各有不同，有的球隊跟光芒一樣確實缺少適任的先發投手，但也有的球隊單純想用假先發壓制對手的前段棒次，或是測試年輕投手對不同角色定位的適應力。來到全新的2019賽季，假先發戰略的發生次數會不會愈來愈多？假先發始祖光芒是否會繼續將之發揚光大，還是會在先發輪值較去年完整的情況下，減少假先發的使用？這些都是值得觀察的重點。

光芒投手史坦尼克打響開局投手的名號！他去年假先發29場，結果總計只投了66.1局，防禦率2.98顯示策略相當成功。 美聯社資料照片 分享 facebook

新科管理團隊的表現

今年大聯盟有三位走馬上任的新總管：大都會的范華格南（Brodie Van Wagenen）、巨人的薩伊迪（Farhan Zaidi）和金鶯的艾力亞斯（Mike Elias），這三位新總管首年接手球隊的作為和成績，不僅三隊各自的球迷非常關注，整個球界也都十分關心他們是否能帶領這三支球隊走出近年的頹勢。范華格南上任後雷厲風行，操盤風格相當迅速果斷，運用手上的資源試圖提升球隊戰力，至於大都會會像2013年的紅襪獲得立即性的成功，還是像2015年的教士在大灑幣之後徹底失敗，球季得打下去才能見分曉；薩伊迪和艾力亞斯兩人都算是接下了不好處理的燙手山芋，尤其是艾力亞斯的百敗金鶯陣容更是棘手，或許這也是他們上任至今仍十分靜悄悄，沒有什麼明顯動作的原因，不過這兩支傳統名門在他們的帶領下能走出什麼新氣象，確實頗令人期待。

大都會新任總管范華格南(右)與水手大交易後沒多久又有大動作，他趕在開季前以5年1億3750萬美元和王牌投手狄葛隆(左)續約。 美聯社 分享 facebook

大谷翔平與二刀流趨勢

媒體寵兒大谷翔平在新球季的發展跟表現，仍然是全世界棒球迷矚目的焦點。雖然去年球季結束後動手肘韌帶置換手術的大谷，將無法趕上2019年的開季，季中歸隊後預計也只能以指定打擊的身份上場，無法執行二刀流，但媒體和專家都很想看到專心打擊的大谷，能否維持上個賽季的優質打擊內容，同時亦相當關心大谷手臂的復健狀況和投球實力的恢復進程。此外，大谷去年在大聯盟吹起的二刀流風潮，還有可能在2019年賽季帶出新的二刀流球員，紅人的羅倫森（Michael Lorenzen）、遊騎兵的大衛森（Matt Davidson）、和光芒農場的麥克伊（Brendan McKay）都將在2019年開始嘗試或繼續發展二刀流的技能，為大聯盟的新球季增添更多新奇的看點！

紅人投手羅倫森(左)不是正統的二刀流球員，但他上季31個打數打出9支安打，其中竟然有4支是全壘打，是可以考慮學學大谷翔平了。 美聯社資料照片 分享 facebook

紅襪能否上演許久不見的二連霸？

大聯盟上一次有球隊至少二連霸，已是18年前的事情，當時洋基乘著「核心四人組」（Core Four：基特（Derek Jeter）、波薩達（Jorge Posada）、李維拉、派提特（Andy Pettitte））的巔峰，連續三年獲得總冠軍（1998至2000年）。18年是大聯盟歷史上最長的二連霸荒，雖然這算得上是一件好事，代表美職各隊長年的戰力還算平均，但球迷也已經很久沒看見一段長期強盛的王朝。2018年奪冠的紅襪，過去這個休賽季受制於過高的團隊薪資，動作並不多，最明顯的操盤只是把去年奪冠的功臣伊瓦迪（Nathan Eovaldi）和皮爾斯（Steve Pearce）簽回來，維持冠軍隊陣容90％的樣貌。雖說如此，紅襪在去年拿下108勝而且奪冠的陣容依然非常具有威脅性，他們有機會連莊2019年的總冠軍，打破大聯盟最近的連霸荒嗎？

雖然賭盤看好紅襪隊成年能夠成功衛冕下世界大賽冠軍，不過布紅襪隊外野手布萊德利(舉獎盃者)認為連霸很不容易。 歐新社資料照片 分享 facebook

超級新秀見真章

今年美聯的球迷可有眼福了，因為有兩大令人引頸企盼已久的超級新秀即將登上棒球最高殿堂獻技：他們是藍鳥系統的小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）和白襪體系的希曼尼茲（Eloy Jimenez）。事實上，這兩名球員在去年就已經球技成熟、準備好上大聯盟了，只是被球隊以各式各樣的理由壓在3A，避免累積大聯盟年資，好讓資方能多控制他們更久的時間。雖然今年小葛雷諾和希曼尼茲最快也得等到4月底才能升上大聯盟，但從他倆上個球季在3A屠宰投手的狀況來看，他們上大聯盟之後應該能立即成為各自陣中的最強打者，剩餘賽季有機會打出像去年阿庫納（Ronald Acuna Jr.）般的成績。順帶一提，水手砸重本聘請的日籍左投菊池雄星，赴美首年同樣具有新人資格，他的投球數據會是日職巔峰期的幾成，球迷都非常好奇。

超級新秀小葛雷諾(左)本季即將升上大聯盟，藍鳥實在沒有理由再拖更多的時間。 美聯社 分享 facebook

勞資關係如何發展？自由球員的慘澹情況能否改善？

近兩年，大聯盟休賽季的主要話題都圍繞在不斷惡化的勞資關係和慘澹的自由球員市場，而這兩個項目的發展攸關棒球產業的經濟、勞資談判的命運、球員的權益、棒球的未來走勢，影響甚巨，不可不審慎待之。值得慶幸的是，許久不曾溝通對話的大聯盟官方和球員工會，總算在今年2月起開始針對修改規則和制度進行對話，兩造之間原本隔著的一大塊冰層，正慢慢溶解中，這種正向的消息，也有助於勞資雙方共同因應瑕疵畢露的聯盟收益分享制度（許多球隊不靠贏球也能憑著聯盟的收益分享制度賺進大把鈔票，因此選擇不積極補強陣容）、棒球產業價值評估的變革，改善近兩年大聯盟自由球員面臨的窘境。雖然美國職棒的勞資之間仍得處理許多挑戰和問題，但相信只要兩邊願意打開對話的那扇門，就是好事一樁。2019年大聯盟勞資關係的脈動，勢必是棒球媒體和專家不會忽視的議題。

大聯盟新球季今天開打，頂級終結者金布洛爾(左)與拿過塞揚獎的凱柯(右)竟然還找不到工作！ 美聯社 分享 facebook

國東火藥庫誰能勝出？

休賽季期間，國聯東區除了馬林魚以外的四支球隊——大都會、勇士、費城人、國民——都積極補強：大都會透過交易和簽約找來卡諾（Robinson Cano）、狄亞茲（Edwin Diaz）、勞瑞（Jed Lowrie）、拉莫斯（Wilson Ramos）、法米利亞（Jeurys Familia）等優質球員；勇士延攬2015年美聯MVP唐諾森（Josh Donaldson）、老捕手麥肯（Brian McCann），並簽回去年打擊回春的右外野老將馬卡基斯（Nick Markakis）；費城人整個休賽季新聞沒停過，內外野、團隊守備能力、牛棚戰力皆獲得大幅升級；國民則是祭出破億美金合約簽下強投柯賓（Patrick Corbin），使先發輪值顯著進步，另外也加強了捕手、二壘、牛棚等環節。整個國聯東區的競爭性因此大幅提升，各隊之間的陣容實力十分接近、難分軒輊，新賽季勢必會戰得血流成河，而大家也很好奇分區冠軍最終會獎落誰家？

國聯中區混戰鹿死誰手？

談到分區大混戰，國聯中區也不遑多讓，而且他們的競爭強度甚至更勝國聯東區，因為他們不像東區有馬林魚那種明顯的弱隊。國聯中區的五支隊伍——小熊、紅雀、釀酒人、紅人、海盜——都有打出五成勝率以上的陣容與實力。小熊雖然休賽季補強動作不多，但他們以布萊恩（Kris Bryant）、拜耶茲（Javier Baez）、瑞佐（Anthony Rizzo）、萊斯特（Jon Lester）、漢默斯（Cole Hamels）為首的核心還是實力堅強；紅雀交易來明星一壘手高史密特（Paul Goldschmidt）後，戰力明顯進步；釀酒人為去年國聯戰績最佳的隊伍，今年整體陣容變動不大，依舊具爭冠實力；紅人過去幾個月屢屢用各種手段改進陣容，加上農場已有不少大物新秀蓄勢待發，新球季戰績肯定會有所進步；海盜跟小熊一樣休賽季靜悄悄，但去年戰績回升到80勝以上的他們，陣容年輕、體質不差，有望維持競爭力。在如此背景下，實在很難預料國聯中區最終的贏家會是誰。

開放運動賭博的效應

去年美國最高法院鬆綁運動博弈的相關限制，開放各州能自由決定是否讓運動博弈合法化，此舉形同大開美國運動博弈產業的大門。美國博弈業龍頭——米高梅國際酒店集團（MGM Resorts International）——很快就嗅到了棒球博弈的巨大商機（據初步估計，美國運動博弈的產值可達到600至1500億美金），在去年11月跟大聯盟簽訂協議，成為官方合作夥伴和贊助商，他們將可以使用大聯盟的商標和品牌，進行博弈商品和娛樂服務的設計與推廣，並取用大聯盟透過追蹤系統所搜集的數據。美國廣泛開放運動賭博之後，以米高梅國際酒店集團為首的棒球博弈產業，會推出什麼樣的產品、服務和玩法？能創造多大的商機？為大聯盟帶來多少利益？都是2019年可以觀察的發展。

過去美國可以合法下注運動比賽的地方只有拉斯維加斯的賭場，但美國最高法院去年5月裁定，各州政府可讓運動博奕合法化，現在這個產業一片欣欣向榮。 美聯社資料照片 分享 facebook

基特（Derek Jeter）是否能追隨李維拉的腳步？

今年美國棒球名人堂的入選梯次中，史上最偉大終結者李維拉成為史上首位以百分之百得票率入龕名人聖殿的球員，締造新猷。展望下一年度的名人堂票選，跟李維拉攜手奮戰近20年的前洋基隊長基特，是否能追隨李維拉的腳步，成為史上第二位全票入選的球員，則是名人堂票選2020年梯次的最大話題點。由於過去六年，棒球名人堂共選進多達20位選手，因此前幾年優質候選人過多導致的塞車現象已經獲得紓緩，部分投票人為保住某些自己喜歡的球員而棄投得票率高候選人的「棄保效應」明年將減少許多，所以人氣和成績兼具的基特要問鼎全票通過入選的壯舉，非常有機會。至於能否成真，唯有2020年初的新梯次票選結果公佈，答案才會揭曉。