MLB／洋基對金鶯好打？去年開季前4戰就吃鱉

2019-03-28 19:02 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



新球季開戰，洋基、金鶯之戰在台北時間半夜一點率先開打。 美聯社 分享 facebook

大聯盟新球季明天全面開打，30隊全部出賽，洋基、金鶯之戰在台北時間半夜一點率先開打，洋基重砲賈吉（Aaron Judge）談到本季目標，重點不是放在挑戰全壘打紀錄，也非世界大賽冠軍，他說：「先在美聯東區封王。」

賈吉前年站穩洋基先發，立刻以52轟奪下美聯全壘打王，去年因傷減少出賽，降到27轟；洋基在這兩個球季都打進季後賽，分別在美聯冠軍戰不敵太空人、分區系列賽敗給紅襪，尤其對太空人3勝4敗，只差一勝就可打進世界大賽，讓賈吉感到相當遺憾。

洋基明天在紐約主場迎戰金鶯，派出田中將大登板先發，全隊今天在洋基球場練完球後，賈吉表示，過去兩個球季有些刺痛感，今年先拚出分區冠軍，打進季後賽再說。

洋基在主場對去年115敗、今年評價不好的金鶯展開3連戰，理論上應該不難打；但洋基去年對金鶯第一個系列戰也在紐約，對戰4場只有1勝3敗，儘管整季仍以12勝7敗占上風，比起紅襪16勝3敗還是差了一截。

衛冕世界大賽冠軍的紅襪，去年對戰勝率不到5成的球隊，戰績66勝19敗，對奪下分區冠軍大有幫助，洋基則是57勝31敗，連續兩季以外卡資格晉級季後賽。

大聯盟官網季前分析，洋基評價高出紅襪，可能以分區冠軍、外卡打進季後賽，賈吉認為打線健全、牛棚更穩定，應是超出紅襪之處。