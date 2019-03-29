少了哈波戰力竟更強 國民有望稱霸國聯

本季對國民隊來講是嶄新的開始，這是首度沒有看板球星哈波(Bryce Harper)的一季。但國民球迷並不需要感到惋惜，因為國民在休季期間可沒閒著，除了一連補進眾多好手外，年輕新星也準備出頭，讓戰力提升到足以稱霸國聯的檔次。

國民是去年最令人失望的球隊，原本有著足以傲視國聯的陣容，最終竟只取得82勝80敗這差強人意的戰績。今年他們捲土重來，在準備簽回哈波的同時也做了不少補強動作。國民隊最初提出10年3億美元的合約給哈波被拒絕，最終哈波與同區勁敵費城人隊簽下13年3億3000萬的合約。國民隊最終會證明這支球隊完全不需要哈波。

哈波過去在國民的7個球季打出184支全壘打、521分打點，生涯OPS高達.900。他本季轉戰費城人，反而成為國民的同區競爭對手。 美聯社 分享 facebook

少了哈波後，國民隊今年的打線其實更加完整。他們一連補了二壘和捕手這兩個大洞，以一年900萬的合約簽下曾創下美聯二壘手最多轟紀錄的多茲爾(Brian Dozier)，以及透過交易得到曾拿下銀棒獎的捕手高姆斯(Yan Gomes)。

今年國民隊最受矚目的新秀莫過於中外野手羅伯斯(Victor Robles)，他連續四年入選Baseball America的百大新秀，最高名列第5位。今年他將在開季取得先發地位，也是國聯新人王的最大熱門。

國民新秀羅伯斯在春訓打出.321打擊率、2支全壘打、10分打點、7次盜壘成功，看來他將會是今年國聯新人王的熱門人選。 美聯社 分享 facebook

國民打線會以二到四棒的透納(Trea Turner)、瑞登(Anthony Rendon)和去年的超級新人索托(Juan Soto)為中心，另外伊頓(Adam Eaton)和老將辛默曼(Ryan Zimmerman)也將分別打第一和第五棒，可說各個大有來頭。這樣的打線不僅足以稱霸國聯，甚至全聯盟都難有球隊能與之抗衡。

索托(右)是去年國聯新人王票選第2名，今年春訓打出3支全壘打、13分打點。多茲爾(左)去年在道奇和雙城共打出21支全壘打，雖然不及他生涯高峰的42轟，但在適應國聯環境後，今年應該會更好，他在春訓也有3支全壘打。兩人聯手若能持續進步，應能彌補哈波的進攻火力。 美聯社 分享 facebook

輪值部分，除了當家王牌薛則(Max Scherzer)和史特拉斯堡(Stephen Strasburg)外，今年他們還以6年1億4000萬的合約重磅簽下前響尾蛇隊當家左投柯賓(Patrick Corbin)，組成了國民三巨投。此外他們又以2年1900萬的合約簽下去年成功東山再起的桑契斯(Anibal Sanchez)，讓輪值陣容更加完整。第五號先發則將由海利克森(Jeremy Hellickson)擔任。這樣的陣容在國聯恐怕只有道奇隊能夠超越。

柯賓去年在響尾蛇投球局數達到200局，戰績是11勝7敗、防禦率3.15，他的加入讓國民先發投手戰力傲視群倫。 美聯社 分享 facebook

牛棚是去年國民隊最弱的一環，0.6的團隊WAR值在全聯盟排倒數第五。他們有個相當穩固的終結者杜利托(Sean Doolittle)顯然還不夠，今年以1年800萬的合約簽下去年整季報銷的前紅雀終結者羅森索(Trevor Rosenthal)。羅森索春訓表現相當優異，足以擔當佈局者的角色，也讓最弱的牛棚增添一道牆。

去年國民隊有一手好牌但表現卻令人失望，也讓新上任的教頭馬丁尼茲(Dave Martinez)倍受質疑，很多人也開始質疑國民當初換掉貝克(Dusty Baker)的決定。今年國民隊雖然少了哈波，但整體而言陣容又優於去年，馬丁尼茲必須證明自己的能耐，否則可能會丟掉飯碗。國民隊今年雖擁有全聯盟頂尖的陣容，但他們所屬的國聯東區競爭異常激烈。動作頻頻的大都會隊會是他們的最大勁敵，砸下重金的費城人隊以及去年本分區的冠軍勇士隊也不容小覷。就看他們能否一路過關斬將，重回他們該有的榮耀了。