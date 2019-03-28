MLB／不鑽控制年限漏洞 白襪、教士開季拔擢新秀

2019-03-28 19:03 台灣醒報 台北報導



教士隊的超級新秀小塔提斯從大聯盟開季！ 美聯社 分享 facebook

大聯盟29日開戰！各隊逐漸掛開陣中開季正式名單，而季前爭奪明星內野手馬恰多的白襪隊及教士隊，紛紛推出農場中的新秀，寄望他們提前熟悉大聯盟的強度，逐步承擔球隊的未來。白襪的席曼尼茲在農場系統中位居首位，至於教士隊的小塔提斯（Fernando Tatis）則在聯盟新秀游擊手排名高居第2位。

事實上近年重建球隊為了延長控制新秀年限，大多到季中才會將頭號新秀升上大聯盟，過去如小熊MVP布萊恩（Kris Bryant）和勇士新人王亞古納（Ronald Acuna）都是如此，本季的藍鳥也持續將早被外界認定有大聯盟實力的名將之子小葛雷諾留在3A開季，白襪與教士算是反其道而行。

白襪新秀重砲登場

據《芝加哥論壇報》28日報導，芝加哥白襪隊歷經6年的慘淡球季，今年大刀闊斧展開重建，第一步便是將陣中頭號新秀席曼尼茲(Eloy Jimenez)擺進正式開季名單。此外，今年也有許多長期傷兵歸隊，艾洛伊表示，「球隊的氛圍相當不錯，感覺今年就能晉級季後賽。」

現年21歲的席曼尼茲去年在小聯盟2A出賽53場，繳出打擊率3成17、10轟及42分打點的優異成績。該報導指出任何一支球隊在前季慘吞百敗的情況下，只花一年就谷底翻身實屬難事，但至少席曼尼茲能帶領其他新秀，持續走向光明的重建之路。

教士組「超新星」防線

《大聯盟官網》則報導，除白襪隊外，國聯西區的聖地牙哥教士隊也將其陣中頭號新秀小塔提斯拉上大聯盟，預計下週迎來生涯初登板。他去年在2A出賽88場，擊出22支二壘安打及16支全壘打，長打能力極強，預計將扛起球隊在新球季的游擊防線。

如此一來，季前成功延攬馬恰多的教士隊將擁有備受期待的三游防線，馬恰多的守備功力近年來在聯盟可謂叱吒風雲，而小塔提斯也已在春訓嶄露頭角，這也讓多年積弱不振的教士隊，重燃在強敵環伺的國聯西區，一同競爭的信心。

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