MLB／哈波、馬恰多簽肥約後 延長合約反變夯

2019-03-28 19:11 中央社 紐約27日專電



楚奧特。 美聯社 分享 facebook

美國職棒大聯盟自由球員市場急凍，哈波與馬恰多雖拿到3億美元等級肥約，部分自由球員卻未找到新東家，與此同時，楚奧特等巨星選擇延長合約，未來轉隊大戲星度恐更加黯淡。

大聯盟球團建軍哲學近年明顯改變，紐約洋基、波士頓紅襪等豪門球隊在豪華稅限制下，爭取自由球員出手不再闊綽；中小市場球隊則紛紛走芝加哥小熊、休士頓太空人隊奪冠路線，著重選秀並在農場培養自家球星，重建完成前都不願砸大錢招兵買馬。

去年賽季結束後，哈波（Bryce Harper）與馬恰多（Manny Machado）投入自由球員市場測試身價，結果拖了好幾個月，直到今年2月春訓展開，馬恰多才和聖地牙哥教士隊簽下10年3億美元合約，哈波緊接著以13年3.3億美元合約加盟費城費城人隊。

傳統強隊出手謹慎，重建中的球隊寧可擺爛也不願花錢，使得以往大聯盟休季期間精采的搶人大戰變成歹戲拖棚的懸疑劇。在資方占上風的市場，除了像哈波、馬恰多這類26歲巨星，年紀稍長的自由球員拖愈久，愈可能拿到金額不如預期的短約。

與此同時，愈來愈多球員與母隊簽下延長合約，選擇延後甚至放棄投入自由球員市場的機會。

最受矚目的案例當屬洛杉磯天使隊看板球星楚奧特（Mike Trout）以12年4.265億美元延長合約續留。27歲的楚奧特原本能在明年賽季結束後成為自由球員，卻放棄向其他球隊撈錢的大好機會，選擇當「終身天使」。

除了楚奧特，今年開季前還有眾多球星同意簽下總值1億美元以上的延長合約，包括科羅拉多洛磯隊亞瑞納多（Nolan Arenado）、太空人隊布萊格曼（Alex Bregman）、紅襪隊塞爾（Chris Sale）、聖路易紅雀隊高史密特（Paul Goldschmidt）及紐約大都會隊狄葛隆（Jacob deGrom）。

一般認為，這些球團都以「折扣價」綁住明星，球員雖少了跳槽可能多拿的薪水，卻避開受傷、成績下滑或年齡漸長，導致在自由球員市場乏人問津的風險。隨著延長合約漸成主流，可以預見的是，未來幾年自由球員市場「好貨」將日漸稀少。

華爾街日報日前甚至以「棒壇自由球員制度已死」為題，報導大聯盟自由球員市場冷颼颼的現象。

哈波與馬恰多之所以有本錢等合約上門，在於他們夠年輕，正值生涯黃金時期，不怕沒球隊要。有些自由球員卻沒那麼幸運，2015年奪下美國聯盟賽揚獎的凱柯（Dallas Keuchel）、大聯盟現役救援成功次數最多的金布洛爾（Craig Kimbrel）就是血淋淋的例子。

凱柯與金布洛爾雖有實績，但都年過30，身手出現衰退跡象。他們據傳想爭取鉅額複數年合約，卻得不到精打細算的球團青睞，直到開季前都未能找到新東家，淪為自由球員市場寒冬中的犧牲者。

至於未滿30歲的年輕好手，則一個接一個簽長約留在母隊，最極端的案例就是芝加哥白襪隊外野手席曼尼斯（Eloy Jimenez）。這名22歲潛力新秀開季前與球團簽下6年4300萬美元合約，卻連一場大聯盟球賽都沒打過。

大聯盟自由球員市場雖遭嚴重「掏空」，但還是有年輕球星尚未被母隊以長約綁住。

太空人隊柯利亞（Carlos Correa）與克里夫蘭印地安人隊林多（Francisco Lindor）都可能在2021年賽季後成為自由球員，這兩名游擊手屆時都還不滿28歲，有機會投效其他球隊當建軍基石。

另一名指標球星是上季美聯最有價值球員（MVP）貝茲（Mookie Betts）。這名26歲外野手遲未與紅襪隊簽長約，預計明年賽季後將成為自由球員，但當前大環境如此，最終他如果改變心意簽下延長合約，外界應該也不會太訝異。