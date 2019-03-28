MLB／洋基、紅襪各有隱憂 新賽季互咬可期

2019-03-28 19:16 中央社 紐約27日專電



洋基賈吉對新球季很有信心，但外界認為他們還是很難贏過紅襪。 美聯社 分享 facebook

世仇紐約洋基與波士頓紅襪隊上季都是百勝之師，最終由紅襪稱冠。兩隊休季期間積極鞏固戰力，紅襪拚衛冕成功，洋基則想終結奪冠乾旱期，新賽季鹿死誰手難料。

上個賽季，紅襪與洋基投打戰力堅強，季初便在美國聯盟東區獨走，一路互咬到季中。後半季，受傷兵困擾的洋基陷入低潮，紅襪趁機拉開差距，奪下隊史最多、傲視大聯盟的108勝，並於美聯分區系列賽以3比1力克洋基，最終在世界大賽以4比1擊敗洛杉磯道奇隊。

紅襪奪得隊史第9座世界冠軍後，以貝茲（Mookie Betts）與馬丁尼茲（J.D. Martinez）為主力的打線完好無缺。傲人的得點圈進攻能力是紅襪上季致勝法寶，貝茲本季如能保持健康，與馬丁尼茲一同複製最有價值球員（MVP）等級表現，紅襪投手群將可高枕無憂。

談到投手陣容，紅襪休季期間以長約綁住王牌塞爾（Chris Sale）及去年奪冠功臣伊瓦迪（Nathan Eovaldi），曾獲美聯賽揚獎的普萊斯（David Price）與波瑟羅（Rick Porcello）也留在陣中，先發輪值穩定。

變數在於終結者金布洛爾（Craig Kimbrel）離隊後，牛棚戰力出現缺口。眼見開幕戰腳步愈來愈近，紅襪決定不指定終結者，牛棚可能是紅襪本季最大隱憂。

效力紅襪的台灣野手林子偉開季前已被下放3A，新賽季將從小聯盟出發，季中仍有機會登上大聯盟。今年是紅襪有權無限制下放林子偉的最後一季，25歲的林子偉本季表現攸關未來能否站穩大聯盟。

紅襪被看好再次問鼎世界冠軍，但衛冕之路並不輕鬆，特別是洋基2000年完成三連霸以來，大聯盟沒有球隊衛冕成功，就連紅襪15年來4度奪冠，也無法締造連霸。

洋基上季奪得100勝但爭冠失利，休季期間穩紮穩打，沒有驚天動地的補強動作，而是以網羅左投派克斯頓（James Paxton）強化先發輪值，補進歐塔維諾（Adam Ottavino）增加牛棚深度，並期待上季缺陣50場的「法官」賈吉（Aaron Judge）本季能保持健康。

賈吉與重砲手史丹頓（Giancarlo Stanton）連線極具殺傷力，桑契斯（Gary Sanchez）上季卻陷入低潮，中心打線威脅銳減，所幸菜鳥安多哈（MiguelAndujar）與托瑞斯（Gleyber Torres）異軍突起，洋基最終以單季267轟破大聯盟紀錄。

賈吉月初放話洋基本季要刷新團隊全壘打紀錄，球隊卻陷入傷兵麻煩，希克斯（Aaron Hicks）因背傷最快4月中才能歸隊，休季期間動右肘手術的葛瑞格里歐斯（Didi Gregorius）更可能要到後半季才能上陣。

此外，2月簽下4年延長合約的王牌投手塞維里諾（Luis Severino）因肩傷趕不上開季，何時歸隊仍不確定，38歲老將沙巴西亞（CC Sabathia）大聯盟生涯最後一季能否高舉冠軍盃，充滿變數。

洋基先發輪值堪慮，但上季引以為傲的牛棚戰力本季強化後更是固若金湯。比賽前段若取得領先，後段交給歐塔維諾、伯坦西斯（Dellin Betances）和布里頓（Zach Britton）把關，再由終結者查普曼（Aroldis Chapman）關門，幾乎是勝利保證。

不過，洋基本季如果無法闖進世界大賽，2010年代將留下沒有美聯冠軍的難堪紀錄。這支傳統強隊上次奪得世界冠軍是在2009年，正好是沙巴西亞加盟洋基首個賽季。

紐約時報預測，洋基本季很可能打進世界大賽，但例行賽戰績恐怕贏不了紅襪，必須連3季從一場定生死的外卡殊死戰開始打季後賽。由於洋基與紅襪戰力在伯仲之間，兩隊新賽季預料將有一番激烈廝殺。