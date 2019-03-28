MLB／後一朗時代 亞洲勢力聚焦日投韓砲

2019-03-28 19:28 中央社 洛杉磯27日專電



日本名將鈴木一朗在大聯盟開季宣告引退，後一朗時代亞洲勢力持續在最高殿堂的舞台發光，日本投手、南韓強打都在球隊佔有重要地位。

田中將大第四度擔任洋基開幕戰先發。 美聯社 分享 facebook

美國職棒大聯盟球季28日開打，日韓兩大投手紐約洋基田中將大、洛杉磯道奇柳賢振，分別為東岸、西岸的傳統勁旅扛下開幕戰先發。

30歲的田中將大美職第6年，第4度在開幕戰先發，對上巴爾的摩金鶯，比賽還沒打就寫下紀錄，他是歷來亞洲投手當中，擔任開幕投手最多的第一人。不過前3次都沒拿到勝投。

洋基王牌塞維里諾（Luis Severino）開季受傷，田中將大扛起頭號先發的角色，去年戰績12勝6敗、防禦率3.75，田中是洋基先發輪值中的穩定支柱，也是季後賽倚重的大將。

南韓投手柳賢振確定出任道奇開幕戰先發頭銜。 路透 分享 facebook

南韓左投柳賢振與田中的情況相似，在王牌投手柯蕭（Clayton Kershaw）受傷之下，扛起球隊開幕賽重任，準備對上亞利桑那響尾蛇的賽揚獎名投葛蘭基（Zack Greinke）。

柳賢振這場先發頗有歷史意義，這是道奇隊相隔18年之後，又見南韓投手擔任開幕戰先發。2001年南韓名投朴贊浩為道奇主投開季的第一場比賽。

今年大聯盟開季吹起韓流，5名南韓球員搶下25人名單是歷來最多的一次。科羅拉多洛磯投手吳昇桓年屆36歲，仍是洛磯牛棚的重要角色。

3名南韓新舊世代的打擊者可望在球隊扛下重要角色，分別是德州遊騎兵外野手秋信守、匹茲堡海盜內野手姜正浩、坦帕灣光芒內野手崔志萬。

36歲的秋信守是韓流前輩，大聯盟生涯進入第15年，去年仍為遊騎兵貢獻21轟、62分打點，並寫下52場連續上壘紀錄，生涯首次入選明星賽。

南韓野手姜正浩。 美聯社 分享 facebook

31歲的姜正浩今年春訓熱身賽敲出7支全壘打，全大聯盟最多。

姜正浩2015年站上大聯盟，前2個球季共敲36支全壘打，是韓製大砲的代表人物，但後來因為酒駕肇逃問題被判刑，缺席大聯盟舞台近2年，今年春訓的7轟宣告「絕不碰酒」再出發的決心。

27歲的內野手崔志萬春訓成績一樣亮眼，敲出2支全壘打外，打擊率3成66、上壘率4成81外加0.585的長打率，可望擔任光芒隊中心打者。

日本球員方面，鈴木一朗在東京巨蛋引退之後，今年開季搶進25人名單的日本球員都是投手。

菊池雄星。 美聯社 分享 facebook

27歲的菊池雄星在一朗引退賽上先發，賽後與鈴木一朗相擁、淚流滿面，頗有世代傳承的意味。這是前西武獅王牌菊池雄星在大聯盟的第一個球季，水手隊為了保護他，預計控制他的工作量，在一定的先發場次間安排短局數的先發。

菊池雄星之外，日投前輩芝加哥小熊達比修有、洛杉磯道奇前田健太都將分別擔綱球隊的先發輪值。而亞利桑那響尾蛇的勝利組牛棚有平野佳壽，他去年拿下32場中繼成功，改寫隊史新秀紀錄。

而開季雖然沒有日本打者，但預計5月復出的洛杉磯天使大谷翔平也是本季關注焦點。

24歲的大谷翔平去年首次在大聯盟登場，又投又打掀起「二刀流」旋風，儘管季後開刀使他今年暫時無法投球，但專心打擊的大谷會有多恐怖，很多專家都很期待，有球探預估大谷今年有30轟、打擊率3成的成績。