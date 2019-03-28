親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
許淑淨涉禁藥
NBA
林書豪專區
MLB
棒球
中職30年
籃球
JHBL
綜合
路跑
運動筆記當大家都在討論賽事時, 是否有人關心過志工呢?PB 半馬103分鐘，可以笑著跑完，就可以笑著收下成績單
健行筆記鳶嘴與稍來O型【台中 | 南湖大山】挑戰地獄級五岩峰斷崖
NBA今日十大好球 (3月28日)今日最佳球員- Devin Booker (3月28日)

MLB／後一朗時代 亞洲勢力聚焦日投韓砲

2019-03-28 19:28中央社 洛杉磯27日專電

日本名將鈴木一朗在大聯盟開季宣告引退，後一朗時代亞洲勢力持續在最高殿堂的舞台發光，日本投手、南韓強打都在球隊佔有重要地位。

田中將大第四度擔任洋基開幕戰先發。 美聯社
田中將大第四度擔任洋基開幕戰先發。 美聯社
分享

美國職棒大聯盟球季28日開打，日韓兩大投手紐約洋基田中將大、洛杉磯道奇柳賢振，分別為東岸、西岸的傳統勁旅扛下開幕戰先發。

30歲的田中將大美職第6年，第4度在開幕戰先發，對上巴爾的摩金鶯，比賽還沒打就寫下紀錄，他是歷來亞洲投手當中，擔任開幕投手最多的第一人。不過前3次都沒拿到勝投。

洋基王牌塞維里諾（Luis Severino）開季受傷，田中將大扛起頭號先發的角色，去年戰績12勝6敗、防禦率3.75，田中是洋基先發輪值中的穩定支柱，也是季後賽倚重的大將。

南韓投手柳賢振確定出任道奇開幕戰先發頭銜。 路透
南韓投手柳賢振確定出任道奇開幕戰先發頭銜。 路透
分享

南韓左投柳賢振與田中的情況相似，在王牌投手柯蕭（Clayton Kershaw）受傷之下，扛起球隊開幕賽重任，準備對上亞利桑那響尾蛇的賽揚獎名投葛蘭基（Zack Greinke）。

柳賢振這場先發頗有歷史意義，這是道奇隊相隔18年之後，又見南韓投手擔任開幕戰先發。2001年南韓名投朴贊浩為道奇主投開季的第一場比賽。

今年大聯盟開季吹起韓流，5名南韓球員搶下25人名單是歷來最多的一次。科羅拉多洛磯投手吳昇桓年屆36歲，仍是洛磯牛棚的重要角色。

3名南韓新舊世代的打擊者可望在球隊扛下重要角色，分別是德州遊騎兵外野手秋信守、匹茲堡海盜內野手姜正浩、坦帕灣光芒內野手崔志萬。

36歲的秋信守是韓流前輩，大聯盟生涯進入第15年，去年仍為遊騎兵貢獻21轟、62分打點，並寫下52場連續上壘紀錄，生涯首次入選明星賽。

南韓野手姜正浩。 美聯社
南韓野手姜正浩。 美聯社
分享

31歲的姜正浩今年春訓熱身賽敲出7支全壘打，全大聯盟最多。

姜正浩2015年站上大聯盟，前2個球季共敲36支全壘打，是韓製大砲的代表人物，但後來因為酒駕肇逃問題被判刑，缺席大聯盟舞台近2年，今年春訓的7轟宣告「絕不碰酒」再出發的決心。

27歲的內野手崔志萬春訓成績一樣亮眼，敲出2支全壘打外，打擊率3成66、上壘率4成81外加0.585的長打率，可望擔任光芒隊中心打者。

日本球員方面，鈴木一朗在東京巨蛋引退之後，今年開季搶進25人名單的日本球員都是投手。

菊池雄星。 美聯社
菊池雄星。 美聯社
分享

27歲的菊池雄星在一朗引退賽上先發，賽後與鈴木一朗相擁、淚流滿面，頗有世代傳承的意味。這是前西武獅王牌菊池雄星在大聯盟的第一個球季，水手隊為了保護他，預計控制他的工作量，在一定的先發場次間安排短局數的先發。

菊池雄星之外，日投前輩芝加哥小熊達比修有、洛杉磯道奇前田健太都將分別擔綱球隊的先發輪值。而亞利桑那響尾蛇的勝利組牛棚有平野佳壽，他去年拿下32場中繼成功，改寫隊史新秀紀錄。

而開季雖然沒有日本打者，但預計5月復出的洛杉磯天使大谷翔平也是本季關注焦點。

24歲的大谷翔平去年首次在大聯盟登場，又投又打掀起「二刀流」旋風，儘管季後開刀使他今年暫時無法投球，但專心打擊的大谷會有多恐怖，很多專家都很期待，有球探預估大谷今年有30轟、打擊率3成的成績。

大聯盟

相關新聞

MLB／洋基對金鶯好打？去年開季前4戰就吃鱉

2019-03-28 19:02

在最美的一刻謝幕 鈴木一朗引退的侘寂美學

2019-03-28 15:26

MLB／哈波、馬恰多簽肥約後 延長合約反變夯

2019-03-28 19:11

MLB／少金布洛爾 紅襪教頭：不會有固定終結者

2019-03-28 15:54

MLB／洋基、紅襪各有隱憂 新賽季互咬可期

2019-03-28 19:16

MLB／不鑽控制年限漏洞 白襪、教士開季拔擢新秀

2019-03-28 19:03

MLB／生涯還沒在季後賽贏過 楚奧特喊話要冠軍

2019-03-28 10:26

MLB／2019年球季開打 五大焦點看這裡

2019-03-28 09:00

MLB／狄葛隆合約定案 萊特、辛德賈德扮推手

2019-03-28 08:08

MLB／獲封最被高估球員 哈波：不知該說什麼

2019-03-28 07:05

MLB／新球季開打 官網預測太空人封王

2019-03-28 00:33

MLB／官網預測太空人封王 道奇連3年爭冠失利

2019-03-27 16:46

MLB／新球季29日開打 馬林魚目標竟是「未來」

2019-03-27 14:36

MLB／接棒大谷美聯新人王？ 專家預測菊池只排第三

2019-03-27 12:44

MLB／球迷可慶祝了 大都會隊史第2大約留王牌

2019-03-27 12:03

MLB／終於簽了！ 大都會5年約綁住塞揚狄葛隆

2019-03-27 10:51

MLB／達比修搶下二號先發 首戰對前東家遊騎兵

2019-03-27 09:06

MLB／球員間公認的過譽 哈波獲六成選票

2019-03-27 08:24

MLB／放掉兩大投手 馬林魚力拚重建

2019-03-26 23:56

皇家風火輪大軍 瞄準久違的單季200盜！

2019-03-26 07:00

錯失馬恰多、哈波焉知非福 白襪回歸重建正途

2019-03-25 07:00

大聯盟第五度日本開幕 回顧過去海外賽經典時刻

2019-03-22 07:00

史上最貴合約綁定鱒魚哥 天使還是賺到

2019-03-21 07:00

追求速度與激情大改規則 是拯救還是害了棒球？

2019-03-20 07:00

打擊天花板不夠高 林子偉在紅襪看不到未來

2019-03-18 07:00

非典型分析人才席捲大聯盟 扮演關鍵溝通橋樑

2019-03-15 07:00

愛情全壘打！與女星交往的大聯盟巨星們

2019-03-14 07:00

2019受注目球員里程碑 卡諾2500安近在咫尺

2019-03-12 07:00

歷代名投親自指導 道奇要靠布勒打天下

2019-03-11 07:00

春訓數據反映例行賽大趨勢 並非毫無用處

2019-03-08 07:00

費城人vs.波拉斯神鬼交鋒 媲美好萊塢電影

2019-03-07 07:00

比起過去A-Rod更猖狂 討厭哈波的請舉手

2019-03-07 07:00

哈波、馬恰多合約搞定 五大趨勢一定要注意

2019-03-06 07:00

後援投手太強勢 造成大聯盟球賽品質崩壞

2019-03-04 07:00

傷勢多＋球威顯著退步 克蕭恐不再是前10強投手

2019-03-01 07:00

馬恰多、哈波找不到新東家窘境 恐再掀罷工危機

2019-02-14 07:00

有馬恰多、哈波又如何？大聯盟自由市場仍冷爆

2019-01-13 07:00

MLB選秀大預測 老虎急需王牌入袋

2018-06-04 21:28
看更多

熱門文章

除許淑淨外 另10名涉禁藥選手名單曝光

2019-03-28 15:19

NBA／柯瑞、KD雙保險 勇士宰灰熊捍衛西區龍頭

2019-03-28 11:05

中職／艾銳克離隊不是壞事 兄弟真需要找洋砲？

2019-03-28 07:00

卡珍斯傷後復出 對勇士三連霸恐反成阻力

2019-03-28 07:00

NBA／林書豪手感未回溫 諾斯：繼續給機會

2019-03-28 00:33

NBA／史帝芬森晃人踩腳 受害者：大家開心就好

2019-03-28 11:58

中職／林智勝再扮英雄 再見安打擊敗猿隊

2019-03-27 22:28

NBA／關鍵24比0攻勢助威 雷霆逆轉勝溜馬

2019-03-28 11:13

中職／解約艾銳克主因 中信球團：公開質疑戰術

2019-03-28 14:51

NBA／帕克搭馬刺專機隨行 吉諾布里背號退休將登場

2019-03-28 16:21

NBA／柯利囊括灰熊5大紀錄 並肩詹皇與大嘴米勒

2019-03-28 13:48

NBA／路易斯搭機抵台 球迷現場熱情迎接

2019-03-28 12:33

NBA／哈登、字母哥爭MVP 場下較量同樣精彩

2019-03-28 17:00

NBA／KD單場13投12中 柯爾：籃球對他很容易

2019-03-28 17:08

舉重／反禁藥科技戰 打擊台灣舉重路

2019-03-28 00:05

日職／陽岱鋼首戰扛第5棒 王柏融考驗才開始

2019-03-28 00:33

NBA／卡珍斯難再續留勇士 早知鵜鶘留不住AD

2019-03-28 17:14

MLB／2019年球季開打 五大焦點看這裡

2019-03-28 09:00

日職／生涯首迎日職開幕戰 王柏融有新鮮感

2019-03-28 09:53

騎士菜鳥霹靂膽 塞克斯頓打破外界質疑

2019-03-28 11:00

日職／王柏融扛中心打線 教頭：他有能力勝任

2019-03-28 17:32

中職／第八支再見安打出爐 林智勝要從零開始

2019-03-27 23:20

NBA／已有4個女兒 布萊恩透露老婆想拚男孩

2019-03-28 16:40

MLB／獲封最被高估球員 哈波：不知該說什麼

2019-03-28 07:05

NBA／巫師致勝上籃 太陽布克再飆50分仍悲情

2019-03-28 13:22

中職／林智勝再見安喊爽：要把球隊帶向總冠軍

2019-03-28 00:33

舉重／許淑淨藥檢未過關 我國舉重近年第六起

2019-03-28 00:05

日職／熱身墊底火腿大不利 樂天怕老三魔咒

2019-03-28 07:00

NBA／湖人詹皇輪休 爵士全場沒落後過輕鬆贏

2019-03-28 15:12

NBA／貝爾遭勇士禁賽 竟是買東西帳算教練身上

2019-03-28 17:44

田徑／高中最速男！ 魏泰陞與楊俊瀚師出同門

2019-03-28 11:30

MLB／狄葛隆合約定案 萊特、辛德賈德扮推手

2019-03-28 08:08

MLB／新球季開打 官網預測太空人封王

2019-03-28 00:33

MLB／少金布洛爾 紅襪教頭：不會有固定終結者

2019-03-28 15:54

中職／味全回鍋職棒 葉志仙：大學仍可培育好手

2019-03-28 16:43

舉重／許淑淨涉禁藥 我舉重選手仍可拚東奧

2019-03-28 00:05

日職／搭電梯巧遇 栗山英樹提醒王柏融要快樂

2019-03-28 17:41

桃園平鎮運動中心試營運 台北搭車也超方便

2019-03-28 13:02

成棒／葉志仙謝運彩贊助輔大：本來剩一口氣

2019-03-28 16:03

邁阿密網賽／單、雙打都吞敗 謝淑薇無緣4強

2019-03-28 00:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top