MLB／大聯盟2019年球季開打 五大焦點看這裡

2019-03-28 09:00 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



大聯盟2019年球季明天開鑼，15場賽事、30隊同日點燃戰火，紅襪瞄準衛冕大任向前衝，在美聯東區的爭霸之路面臨季前廣被看好的洋基擋道，「三億元男」和「四億元男」的表現同樣備受關注；令台灣球迷有些失落的是，開季無法享受跟著台灣投手「看一休四」的樂趣，陳偉殷從牛棚出發，必須靠實績贏回輪值席次。

★新球季看點之一

台灣球員今年僅陳偉殷一人進入開季名單，加上未擠進先發輪值，球迷無法跟著投一休四的出賽頻率關心他的比賽，都讓今年賽季顯得「台味」淡；陳偉殷目前只差1勝、3.2局，就能達到大聯盟生涯60勝、1000局里程碑，新球季的首場出賽就有機會挑戰，只是可能不是以先發投手之姿達陣。

目前在3A待命中的台將，以紅襪林子偉、印地安人張育成和胡智為的「升機」最濃，三人皆在40人名單內，只要球隊出現戰力空缺，隨時可能叫上支援，而張育成若獲晉升，也將成為史上第15位升上大聯盟的台灣球員。

★新球季看點之二

今冬自由市場先冷後熱，哈波（Bryce Harper）和馬恰多（Manny Machado）都直到春訓展開才底定合約，各自簽下三億美元等級的大約，轉戰費城人和教士，新球季表現將符合身價或不如預期，備受球迷矚目。

還有多位超級球星與球隊提前續約，天使當家球星楚奧特（Mike Trout）以一紙12年近4.3億美元合約，大幅刷新紀錄，成為史上首位「四億元男」。楚奧特長期穩定的火力供輸，外界並不擔心簽下大約後表現下滑，反倒最關心他何時才能贏得生涯首場季後賽勝利，加入天使八年以來，他只在2014年打過季後賽，且於分區系列賽就遭皇家三戰橫掃。

★新球季看點之三

大谷翔平去年季後進行TJ韌帶置換手術，本季暫時「封印」投手角色，瞄準5月以打者身分重返賽場，在只需專注於打擊區的情況下，他擔任全職指定打擊，能繳出怎樣的成績蔚為話題，鈴木一朗在引退記者會上為小老弟設下50轟的超高目標，球探則看好他有能力挑戰30轟。

★新球季看點之四

紅襪去年豪奪108勝，在季後賽一路暢行取得世界大賽冠軍，今年尋求近19年來沒有球隊完成過的衛冕任務，除了早早打定主意不花大錢簽回終結者金布洛爾（Craig Kimbrel）外，大致維持完整戰力，仍被看好是奪冠熱門；值得注意的是，不少盤口都看洋基本季在美聯東區壓倒紅襪，基襪世仇之爭這回由誰技高一籌，永遠是球迷不會厭倦的話題。

★新球季看點之五

多位專家一致認為，今年國聯東區可能將是最難以預料的分區，去年由年輕的勇士軍團出線，今年費城人補進哈波，進入「後哈波時代」的國民，本就實力堅強的先發輪值又多了柯賓（Patrick Corbin）的助拳，大都會在市場上也有多筆操作，預料將上演大亂鬥，唯獨馬林魚仍然不被期待。