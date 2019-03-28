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MLB／獲封最被高估球員 哈波：不知道該說什麼

2019-03-28 07:05聯合報 記者陳宛晶╱即時報導

費城人球星哈波（Bryce Harper）。 美聯社
費城人球星哈波（Bryce Harper）。 美聯社
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獲頒「最被高估球員」封號，費城人球星哈波（Bryce Harper）顯然不太開心，先是回應「不知道該說什麼」，隨後記仇地提起，「ESPN也曾做過類似的調查，但我隔年贏得了年度MVP。」

這份由 The Athletic向球員發出的匿名問卷，問題無所不包，但引發最多話題是「誰是你心中最被高估的球員？」哈波連續兩年登上第一，得票率還從去年的48.6%成長為62%，遠高於排名第二的藍鳥投手史卓曼（Marcus Stroman）的4.1%。

得知同儕間的評價，哈波顯得有些無奈，「我真的不知道該說些什麼，我是說我沒有想法，我真的不知道該回答些什麼。」但他仍補充說道，「我知道ESPN幾年前也做過類似的投票，而我隔年贏得了年度MVP，所以或許今年也會是一樣的狀況？我們等著看吧！」

哈波對這個封號確實一點都不陌生，從16歲那年，運動畫刊為他冠上「天選之人」頭銜的那天開始，外界就溢滿「過譽」的聲音，ESPN曾在2014、2015年都做過類似的匿名調查，他同樣被選為最被高估的球員，而哈波在2015年收下了國聯MVP。

將質疑拋到一邊，哈波明天就將展開生涯第一個不是穿著國民球衣的賽季，他吐露興奮心情，「當我站上打擊區，4萬5千人為此瘋狂時，我想為自己裝上心跳監測器，瞧瞧當時的感受，因為我一定會很享受那一刻。」費城人將在球季的第二波系列賽就對上國民，上演哈波與老東家的交手，他也對此表示，「站在休息室的另一端，看看那些以前的隊友，那感覺一定會很怪。」

哈波費城人國民

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