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MLB／新球季29日開打 馬林魚目標竟是「未來」

2019-03-27 14:36聯合報 記者藍宗標╱即時報導

馬林魚老闆基特(右)。 美聯社
馬林魚老闆基特(右)。 美聯社
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大聯盟新球季在水手、運動家隊進行海外開幕戰後，29日將在全美、加拿大全面開打，30隊全部出賽，馬林魚隊在邁阿密主場對決洛磯隊，展開四連戰首戰，官網直接了當形容：「洛磯今年目標是贏球，馬林魚是為了未來。」

馬林魚的重建過程從去年開始，今年邁入第二年，團隊戰力完全不被看好，恐怕只有一路陪打的份；球團高層看來也不在意戰績，甚至希望球迷多支持這支年輕化的球隊，別太在意記分板上的數字。

馬林魚把旅美左投陳偉殷下放牛棚，未來定位除了後援任務，還有待命先發、長中繼的可能性，目前5名先發投手的年紀從23歲到27歲不等，經驗不是非常足夠，面對砲火凶猛的洛磯打線，第一波考驗很快就會降臨。

馬林魚頭號先發烏雷納（Jose Urena）去年開幕戰對決小熊隊，投出第一球就被小熊開路先鋒哈普（Ian Happ）轟出陽春砲，投4局失5分吞敗，接下來苦吞7連敗，直到6月6日才擊敗紅雀隊，拿到整季第一勝，最後9勝12敗、防禦率3.98收尾。

烏雷納前天在最後一場熱身賽投3局無失分，下一戰就是29日開幕戰，投到100球沒問題，前提是要控制場面，爭取拉長局數的機會。

馬林魚、洛磯是在1993年同時成軍，馬林魚於1997、2003年奪下世界大賽冠軍，最近15年未進季後賽，洛磯則是在2007年獲得國聯冠軍，今年將挑戰連3年晉級季後賽。

馬林魚官網指出，馬林魚球場於2012年啟用後，洛磯在這裡打出7勝17敗，唯一贏得系列賽已是2013年的事。

馬林魚洛磯小熊隊

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