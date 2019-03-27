MLB／大都會端隊史第二大約 續留塞揚狄葛隆5年

2019-03-27 12:03 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



趕在開幕戰的期限之前，大都會和王牌投手狄葛隆（Jacob deGrom）完成續約，以五年1億3750萬美元（約新台幣42.5億元）的價碼留住這位塞揚得主，球隊擁有2024年3250萬美元的選擇權。

這是大都會隊史第二大合約，僅次於前隊長萊特（David Wright）在2012年簽下的八年1.38億美元。

除了總值上看1.7億美元外，狄葛隆還獲得不可交易條款，和2022年的逃脫權；大都會執行總裁威爾潘（Jeff Wilpon）表示，「今天是狄葛隆的大日子，在得知王牌會留下來後，大都會球迷現在可以慶祝了。」

身為新科國聯塞揚獎得主，31歲的狄葛隆上賽季十勝九敗，防禦率1.70傲視全聯盟，還有269次三振，寫下第九輪選秀的奇蹟，他原本的經紀人范維格南（Brodie Van Wagenen）也在這個冬天搖身一變成大都會總管。

狄葛隆先前就明言一旦賽季開打便不再討論續約事宜，讓大都會只能加緊腳步處理，不少評論員認為，在看到太空人和紅襪接連把王牌韋蘭德（Justin Verlander）和塞爾（Chris Sale）續約留下後，大都會也只能半推半就訂下狄葛隆。