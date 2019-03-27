MLB／達比修搶下二號先發 首戰對前東家遊騎兵

2019-03-27 09:06 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



經過春訓的努力表現，今年積極尋求重新出發的達比修有獲得小熊總教練麥登（Joe Maddon）肯定，在新賽季被賦予第二號先發的地位，首戰將在台灣時間本月31日上午八時出戰前東家遊騎兵。

小熊開季首戰於29日作客遊騎兵，擔綱先發的是王牌投手萊斯特（Jon Lester）先發， 已是連三季出任小熊開幕戰先發。

去年剛來到小熊，達比修有顯然「水土不服」，不只遭到打爆，還因手臂傷勢整季只出賽八場，留下一勝三敗、4.95防禦率，不符合六年1.26億美元身價該有的期待。

今年春訓達比修有四場出賽收獲兩勝，防禦率2.25，而且12局投球送出14次三振，找回昔日美聯三振王的身手，雖然最近發生手指長水泡的問題，麥登依舊信賴，讓他接在萊斯特（Jon Lester）之後先發上陣。

小熊一並公布第三號先發漢默斯（Cole Hamels），將和達比修有一樣，本季首場出賽就是對陣前東家遊騎兵；達比修從2012年起就待在遊騎兵長達五年半，漢默斯也自2015年成為遊騎兵隊友，直到去年七月才被 交易來到小熊。

雖然小熊尚未宣布第四號先發，但今天剛完成四年5500萬美元續約的漢崔克斯（Kyle Hendricks）有可能出任，另一名資深投手昆塔納（Jose Quintana）則壓軸登場。