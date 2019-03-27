親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
林書豪專區
棒球
中職30年
MLB
籃球
JHBL
綜合
路跑

大學「個人申請」一階篩選今早9點公布 查詢網址看這裡

草叢紙箱在動…民眾抓寶 發現剛出生臍帶未斷女嬰

運動筆記50歲大叔，sub 3 的夢想與現實之間~~~2019年爆紅阿里山姑娘在終點為跑友掛獎牌
健行筆記苗栗･薑麻園･關刀山日走、瞭望台夜拍【裝備談】什麼時候需要攻頂包？來聊聊攻頂包的用途！
NBA精彩演出- Chris Paul 腳踝終結者 (3月27日)賽事精華- 拓荒者 vs. 籃網 (3月26日)

MLB／達比修搶下二號先發 首戰對前東家遊騎兵

2019-03-27 09:06聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

經過春訓的努力表現，今年積極尋求重新出發的達比修有獲得小熊總教練麥登（Joe Maddon）肯定，在新賽季被賦予第二號先發的地位，首戰將在台灣時間本月31日上午八時出戰前東家遊騎兵

小熊開季首戰於29日作客遊騎兵，擔綱先發的是王牌投手萊斯特（Jon Lester）先發， 已是連三季出任小熊開幕戰先發。

去年剛來到小熊，達比修有顯然「水土不服」，不只遭到打爆，還因手臂傷勢整季只出賽八場，留下一勝三敗、4.95防禦率，不符合六年1.26億美元身價該有的期待。

今年春訓達比修有四場出賽收獲兩勝，防禦率2.25，而且12局投球送出14次三振，找回昔日美聯三振王的身手，雖然最近發生手指長水泡的問題，麥登依舊信賴，讓他接在萊斯特（Jon Lester）之後先發上陣。

小熊一並公布第三號先發漢默斯（Cole Hamels），將和達比修有一樣，本季首場出賽就是對陣前東家遊騎兵；達比修從2012年起就待在遊騎兵長達五年半，漢默斯也自2015年成為遊騎兵隊友，直到去年七月才被 交易來到小熊。

雖然小熊尚未宣布第四號先發，但今天剛完成四年5500萬美元續約的漢崔克斯（Kyle Hendricks）有可能出任，另一名資深投手昆塔納（Jose Quintana）則壓軸登場。

小熊遊騎兵達比修有

相關新聞

MLB／放掉兩大投手 馬林魚力拚重建

2019-03-26 23:56

MLB／陳偉殷生涯七進開季名單 台將最多

2019-03-26 11:04

MLB／球員間公認的過譽 哈波獲六成選票

2019-03-27 08:24

MLB／球員平均年薪連掉兩年 兩大咖還沒有工作

2019-03-26 18:01

MLB／普荷斯沒後悔加入天使 想和鱒魚一起奪冠

2019-03-26 15:56

MLB／馬林魚釋出史崔利 先發五人最老僅27歲

2019-03-26 09:23

皇家風火輪大軍 瞄準久違的單季200盜！

2019-03-26 07:00

MLB／牛棚出發初體驗 陳偉殷：不會受影響

2019-03-26 00:37

MLB／22億男從牛棚出發 日媒也關切陳偉殷

2019-03-25 17:20

MLB／狄葛隆延長合約未定 辛德賈德抱不平

2019-03-25 10:52

MLB／何時先發？達比修有跟記者玩猜謎

2019-03-25 09:43

錯失馬恰多、哈波焉知非福 白襪回歸重建正途

2019-03-25 07:00

大聯盟第五度日本開幕 回顧過去海外賽經典時刻

2019-03-22 07:00

史上最貴合約綁定鱒魚哥 天使還是賺到

2019-03-21 07:00

追求速度與激情大改規則 是拯救還是害了棒球？

2019-03-20 07:00

打擊天花板不夠高 林子偉在紅襪看不到未來

2019-03-18 07:00

非典型分析人才席捲大聯盟 扮演關鍵溝通橋樑

2019-03-15 07:00

愛情全壘打！與女星交往的大聯盟巨星們

2019-03-14 07:00

2019受注目球員里程碑 卡諾2500安近在咫尺

2019-03-12 07:00

歷代名投親自指導 道奇要靠布勒打天下

2019-03-11 07:00

春訓數據反映例行賽大趨勢 並非毫無用處

2019-03-08 07:00

費城人vs.波拉斯神鬼交鋒 媲美好萊塢電影

2019-03-07 07:00

比起過去A-Rod更猖狂 討厭哈波的請舉手

2019-03-07 07:00

哈波、馬恰多合約搞定 五大趨勢一定要注意

2019-03-06 07:00

後援投手太強勢 造成大聯盟球賽品質崩壞

2019-03-04 07:00

傷勢多＋球威顯著退步 克蕭恐不再是前10強投手

2019-03-01 07:00

希克斯是低估的代名詞 洋基新約簽得漂亮

2019-02-28 07:00

馬恰多、哈波找不到新東家窘境 恐再掀罷工危機

2019-02-14 07:00

有馬恰多、哈波又如何？大聯盟自由市場仍冷爆

2019-01-13 07:00

MLB選秀大預測 老虎急需王牌入袋

2018-06-04 21:28
看更多

熱門文章

NBA／諾基奇嚴重骨折 里拉德：讓我想到喬治

2019-03-26 15:57

NBA／飆59分太陽輸33分 布克寫下難堪紀錄

2019-03-26 16:30

NBA／眾星為諾基奇祈福 里拉德：永遠不想此事發生

2019-03-26 17:00

邁阿密網賽／非爆冷專家 官方認證謝淑薇是高手

2019-03-26 16:10

NBA／對上弱旅公牛 林書豪要甩低迷助隊拚龍頭

2019-03-27 07:20

NBA／拓荒者晉季後賽傷大將 諾基奇傷退恐報銷

2019-03-26 14:28

中職／味全教頭可望下周公布 葉君璋就是龍頭？

2019-03-26 16:11

NBA／灰熊先發火力十足 雷霆客場踢鐵板

2019-03-26 11:45

棒球／鄭浩均想催166公里 被虧「頂新狀元」

2019-03-26 15:17

NBA／戈貝爾274次灌籃 創聯盟單季最多紀錄

2019-03-26 18:23

NBA／上週最佳球員 老鷹新秀楊恩首度獲選

2019-03-26 12:10

MLB／球員平均年薪連掉兩年 兩大咖還沒有工作

2019-03-26 18:01

NBA／魔術宰76人強勢5連勝 下役正面對決熱火

2019-03-26 12:05

MLB／馬林魚釋出史崔利 先發五人最老僅27歲

2019-03-26 09:23

邁阿密網賽／敗給前練球夥伴 謝淑薇8強止步

2019-03-27 04:42

中職／林智勝連兩戰開砲 不敵林泓育12局致勝轟

2019-03-26 23:33

日職／開季預測 張本勳點名王柏融值得注意

2019-03-26 11:32

中職／用左打攻左投 悍將應修正打線調度

2019-03-27 07:00

阿里山雲端路跑 水姑娘杜若妍為跑友掛獎牌

2019-03-26 10:15

MLB／陳偉殷生涯七進開季名單 台將最多

2019-03-26 11:04

NBA／布克生涯次高59分 獨木難撐太陽

2019-03-26 13:56

MLB／普荷斯沒後悔加入天使 想和鱒魚一起奪冠

2019-03-26 15:56

棒球／羨慕林祖傑 合庫楊振裕卻不想再選秀

2019-03-26 14:04

中職／頂新加溫選秀 大學球隊恐斷層

2019-03-26 23:52

中職／延長賽戰到午夜 桃猿林泓育陽春轟擊敗中信

2019-03-26 23:37

WSBL／台電跨季35連敗 教頭林紀妏想過下場打

2019-03-26 20:38

MLB／放掉兩大投手 馬林魚力拚重建

2019-03-26 23:56

棒球／遞補王維中打亞運 蔡偉凡大豐收

2019-03-26 14:37

NBA／麥凱倫左膝傷未癒 預計再休一星期

2019-03-26 17:00

日職／中居正廣預測新球季 點名王柏融帶來刺激

2019-03-26 17:18

NBA／諾基奇賽季報銷 眾球星集氣祈福

2019-03-27 00:05

NBA／執教湖人聯手詹姆斯？ 基德：不會拒絕

2019-03-26 16:59

WSBL／菜鳥羅蘋搶鋒頭 鄭慧芸：擔心她打太好

2019-03-26 22:15

邁阿密女網／決勝盤4：0領先失守 謝淑薇無緣4強

2019-03-27 08:08

東亞青運復辦有難度 各理事國持不同看法

2019-03-26 15:25

NCAA／狂罵球員事件 伊索教練被認為沒錯

2019-03-27 07:00

NBA／今日戰績表 拓荒者鎖定季後賽代價大

2019-03-26 14:19

NCAA／弟承兄志 瓊斯拚杜克奪冠圓夢

2019-03-26 16:17

棒球／去年選秀意外落馬 李承風先享受大學

2019-03-26 16:59

NCAA／16強沒有灰姑娘 接下來場場硬戰

2019-03-26 16:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top