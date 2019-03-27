MLB／球員間公認的過譽 哈波獲六成選票

2019-03-27 08:24 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



哈波（Bryce Harper）在大聯盟球員間也是公認的「過譽」？運動網站「The Athletic」公布一分不具名的民調，在訪問了近三分之一的大聯盟球員後，有62%的人認為哈波是最為過譽的球員，甚至比他去年48.6%的得票率還成長不少。

從費城人要到13年3.3億美元的合約的哈波，雖然肥了口袋，名聲卻不升反降，有位球員就說，「這只是市場操作和星度加持，他在去年做了什麼？」

在「過譽」票選名列第二的是藍鳥投手史卓曼（Marcus Stroman），不過只獲得4.1%的選票，一樣在今年自由市場的拿到大約的馬恰多（Manny Machado）雖然也有票數，但和哈波相比是微不足道。

除了「過譽」榜上有名外，在「The Athletic」揭曉的調查結果中，也有其他大聯盟球員認為哈波是最有威脅的打者和手段最髒的球員。

最有威脅的打者由天使強打楚奧特（Mike Trout）以40%獲得其他大聯盟球員的推認，手段最髒的球員則是馬恰多拿下。

26歲的哈波過去效力國民的七個球季留下2成79打擊率、184轟和521分打點，是2012年的國聯新人王和2015年的國聯MVP；去年他繳出2成49打擊率、34轟和100分打點，獲得130次保送是全聯盟最多。

費城人禍不單行，總教練凱普勒（Gabe Kapler）同樣不受其他大聯盟球員歡迎，在「最不想為他效力」的投票中，收到18.3%的票數。