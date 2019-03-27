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MLB／終於簽了！ 大都會5年約綁住塞揚狄葛隆

2019-03-27 10:51中央社 紐約26日專電

大都會據傳與陣中王牌狄葛隆（Jacob deGrom）就5年1.375億美元延長...
大都會據傳與陣中王牌狄葛隆（Jacob deGrom）就5年1.375億美元延長合約達成共識。 美聯社
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紐約大都會隊為鞏固先發輪值，據傳與陣中王牌狄葛隆（Jacob deGrom）就5年1.375億美元延長合約達成共識，這位上季奪得國家聯盟塞揚獎的強投至少會效力到2022年賽季結束。

大聯盟官網今天引述多方消息來源報導，大都會開給狄葛隆隊史最肥合約之一。這張新約將取代現行合約，包含2024年3250萬美元的球團選擇權，倘若行使，合約總值將達1.7億美元（約新台幣52.4億元）。

據報導，新合約附帶完整的拒絕交易條款，狄葛隆可在2022年賽季後跳脫。大都會球團為等待體檢結果，尚未證實與狄葛隆達成協議。

30歲的狄葛隆上季主投217局，飆出269次三振，防禦率1.70，傲視大聯盟，因缺乏隊友火力支援，戰績只有10勝9敗，他因此成為大聯盟史上單季勝場數最少的賽揚獎得主。

去年夏季，時任狄葛隆經紀人的范維格南（BrodieVan Wagenen）公開表示，大都會如不續簽狄葛隆，就該將他交易掉。狄葛隆最終留在大都會，奪下國聯賽揚獎，范維格南則在去年10月出任大都會總管。

狄葛隆將開幕日定為合約談判期限，並於近期表態想續留大都會，隊友辛德賈德（Noah Syndergaard）也敦促球團別再猶豫，為留住這位當今棒壇最佳投手，該付的錢給就對了。

最近兩季，大聯盟自由球員市場明顯降溫，延長合約蔚為主流。休士頓太空人、波士頓紅襪與坦帕灣光芒隊，近期分別與陣中王牌投手韋蘭德（JustinVerlander）、塞爾（Chris Sale）與史奈爾（BlakeSnell）簽下延長合約。

紅襪上週與塞爾簽下5年1.45億美元延長合約，和狄葛隆新合約價碼相近，也包含2022年賽季後的逃脫條款。狄葛隆比塞爾大一歲，2022年若投入自由球員市場，屆時已34歲。

大都會2010年第9輪選秀挑中狄葛隆，他於2014年登上大聯盟，當年拿下國聯最佳新人獎，隔年季後賽奪得3勝，但在世界大賽表現欠佳，大都會最終未能奪冠。狄葛隆大聯盟生涯防禦率2.67，在大都會隊史僅次於名人堂投手塞佛（Tom Seaver）。

大都會大聯盟

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