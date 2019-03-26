MLB／放掉兩大投手 馬林魚力拚重建

2019-03-26 23:56 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ／綜合報導



馬林魚釋出投手史崔利。 （路透） 分享 facebook

大聯盟新球季後天全面開打，馬林魚隊將在邁阿密主場對洛磯隊進行開幕戰，球團高層賭很大，先把生涯五十九勝左投陳偉殷下放牛棚，再釋出原定第二號投手史崔利，把球隊命運押注在沒有太多先發經驗的少年仔身上，團隊戰力在大聯盟卅隊評價幾墊底。

馬林魚前天宣布陳偉殷開季從牛棚出發，昨天放掉史崔利，開季五名先發投手、八名後援投手完全確定名單，先發投手群最年長只有廿七歲，除了王牌投手烏雷納有三年先發經驗，李察茲、阿坎塔拉、羅培茲、史密斯都是生涯一到二年的菜鳥。

馬林魚指出，這些年輕投手應會定期跳過先發任務，陳偉殷雖在牛棚，未來可能是多重角色，有時扛起先發，有時可擔任長中繼投手。

新球季開打倒數，馬林魚總教練馬丁利表示，隊上年輕投手都有大聯盟經驗，不會感到不安。

洋基退役名將基特前年底成為馬林魚執行長後，開始一連串出清球星的工作，從去年的史丹頓、葉力奇、歐蘇納、高登，到今年季前的瑞爾穆托，造成球迷極大反彈；基特一度公開喊話，希望球迷今年多捧場，別太在意計分板上的數字。

馬林魚去年戰績六十三勝九十八敗是國聯最慘，主場平均觀眾一萬人更創隊史單季最低紀錄，今年仍不被看好，和金鶯隊的評價差不多，別說挑戰季後賽，恐怕分區墊底都逃不過。