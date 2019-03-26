MLB／球員平均年薪連掉兩年 兩大咖還沒有工作

2019-03-26 18:01 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



凱柯。 美聯社 分享 facebook 大聯盟新球季29日全面開打， 儘管多名超級球星陸續簽下肥約，本季球員平均年薪436萬美元卻再度衰退，連續兩年負成長也是史無前例。

大聯盟球員平均年薪前年是445萬美元，去年掉到441萬，今年再度下滑，尤其兩位大咖投手凱柯（Dallas Keuchel）、金布洛爾（Craig Kimbrel）成為自由球員後，到現在還找不到球隊，更是讓人匪夷所思。

費城人隊哈波（Bryce Harper）3億3千萬美元、教士隊馬恰多（Manny Machado）3億美元、洛磯隊亞瑞納多（Nolan Arenado）2億6千萬美元合約，最近成為焦點話題，但美聯社統計872名球員的薪資，平均年薪連掉兩年卻是史上第一次。

大聯盟本季年薪最高的5名球員都是投手，根據美國spotrac網站的統計，依序是國民隊史特拉斯堡（Stephen Strasburg）3833萬3334美元、國民隊薛則（Max Scherzer）3740萬5562美元、響尾蛇隊葛蘭基（Zack Greinke）3450萬美元、紅襪隊普萊斯（David Price）和道奇隊克蕭（Clayton Kershaw）3100萬美元。