MLB／普荷斯沒後悔加入天使 想和鱒魚一起奪冠

2019-03-26 15:56 世界日報 編譯組／綜合報導



普荷斯(右)與楚奧特。 美聯社 分享 facebook

儘管因傷受限，無緣打入季後賽，且楚奧特（Mike Trout）與大谷翔平（Shohei Ohtani）遮蓋他的光芒，天使隊一壘手普荷斯（Albert Pujols）不後悔加入球隊，直言「做出正確決定。」

楚奧特24日於全國媒體前舉行記者會暢談職業生涯中為一支球隊效力的前景，而這種感覺，只有普荷斯真正了解。

2011年，當普荷斯做出是否繼續留在擁有大批崇拜粉絲群的球隊，或選擇和其他球隊一起完成職業生涯的決定時，這位三屆國聯最有價值的紅雀隊明星球員，與天使隊簽下十年2億5400萬合約。

在紅雀隊的11年，普荷斯贏得兩次世界大賽冠軍，九次入選全明星，且被認為是大聯盟中最好的打擊手。

加入天使隊七年，他並未打入任何季後賽，僅入選一次全明星，再加上傷病限制，普荷斯直到去年成為大聯盟史上第四位至少600支全壘打與3000安的選手，才重新贏得關注。

普荷斯說：「你在比賽中沒有比這裡更好，雖然在安納罕並沒有那麼好，但我的職業生涯尚未結束，我還在享受比賽，還在學習。有一天，我還可以對我的孫子孫女說，我在2010年便與最好的球員一起比賽，那就是楚奧特，我一點也不後悔。」

楚奧特透露他對普荷斯的尊重，但普荷斯說，並沒有給楚奧特任何合約上的建議，「當時太多人跟我說該怎麼做，我不想讓他經歷這些。」

普荷斯的合約將於2021年到期，但天使隊還與其簽下一份為期十年的個人服務合約，普荷斯希望在退役前，能與楚奧特一起贏得冠軍。