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MLB／陳偉殷生涯七進開季名單 台將最多

2019-03-26 11:04聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

台灣左投陳偉殷雖然被馬林魚球團要求轉任牛棚，但也代表開季確定留在大聯盟，將是旅美...
台灣左投陳偉殷雖然被馬林魚球團要求轉任牛棚，但也代表開季確定留在大聯盟，將是旅美八年來第七次進入開季名單。 美聯社
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台灣左投陳偉殷雖然被馬林魚球團要求轉任牛棚，但也代表開季確定留在大聯盟，將是旅美八年來第七次進入開季名單，名列旅美台將最高，王建民、郭泓志則以四次並列第二多。

今年共有九名台灣球員參加大聯盟春訓，創下歷年新高，不過隨著球隊陸續調整人數，僅剩陳偉殷一人開季25人名單中，獨撐大局；去年曾升上大聯盟的林子偉、胡智為、曾仁和已下放到小聯盟等待機會。

自2005年曹錦輝首度進入洛磯隊開季名單以來，台灣選手共20人次曾進入開季名單中，其中陳偉殷占了最大比例，自2012年從日職轉戰美職以來，效力金鶯與馬林魚加起來至今八年，僅在去年因傷勢復原狀況拖累春訓進度，也生涯唯一未入選開季名單的一季，也中斷連續10年有台將進入開季名單的紀錄。

有七個年度大聯盟開季名單僅有一名台將，除了2005年曹錦輝、2010年倪福德外，光是陳偉殷就占了五次。最近一次在大聯盟開季出現兩位台將是2016年的陳偉殷與王建民， 建仔在春訓營表現亮眼，被皇家隊納入開季名單。

王建民自2005年季中被洋基升上大聯盟後，在2006、2008、2009都列入開季25人名單，僅在2007年因大腿拉傷缺席，隨後因右肩動刀，雖然在2011到2013年曾升上大聯盟，不過都在季中上去大聯盟。

郭泓志效力道奇七年，有四個球季被列入開季25人名單，第一次在2006年，隔年因肩傷季前被列入傷兵名單，隨後連兩年大聯盟出發。2010年他再度因左手肘傷勢開季缺席，卻在該年繳出生涯最佳成績，出賽56場，拿下12次救援點，防禦率僅1.20；2011年開季再度從大聯盟出發，不過季後進行第五次的左肘手術，並與道奇結束合約。

大聯盟陳偉殷王建民

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