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MLB／馬林魚釋出史崔利 先發五人最老僅27歲

2019-03-26 09:23聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

馬林魚宣布釋出先發投手史崔利。 路透
馬林魚宣布釋出先發投手史崔利。 路透
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馬林魚宣布釋出先發投手史崔利（Dan Straily），加上日前將陳偉殷調往牛棚，代表開季五名先發投手全數年輕化，馬林魚棒球事務部門總裁希爾（Michael Hill）表示：「我們要打造出先發投手陣容，這些人都是球隊的未來，我們希望給予他們成長的機會、變得更好，幫助我們贏得比賽。」

史崔利效力馬林魚兩年來，戰績15勝15敗，防禦率4.20，去年因傷僅先發23場，今年春訓投了16.2局，防禦率5.94，原本是球隊積極交易的對象，也被看好有機會擔任二號先發，但馬林魚最終決定將他釋出。

馬林魚先發輪值定案，年紀最大的是主投開幕戰的烏雷納（Jose Urena）以及史密斯（Caleb Smith），兩人都是27歲，其他三名先發分別是25歲的李察茲（Trevor Richards）以及23歲的洛培茲（Pablo Lopez）、阿坎塔拉（Sandy Alcantara）。

總教練馬丁利（Don Mattingly）表示：「現在這些資深球員也曾年輕過，我們認為這套輪值更具有未來性，他們年輕也有一定經驗，不是從未在大聯盟出賽過，我們滿意這樣的陣容。」

不過洛培茲去年在大聯盟僅投了58.2局，阿坎塔拉則是34局，年輕陣容加上史密斯去年的傷勢疑慮，也讓馬林魚需要陳偉殷作為備案，春訓照常以先發投手準備，賽季中若出狀況就從牛棚調往先發。

馬林魚牛棚洛培茲

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