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皇家風火輪大軍 瞄準久違的單季200盜！

2019-03-26 07:00陳志強

即便因王牌投手溫杜拉（Yordano Ventura）的意外離世而間接進入重建期，使得堪薩斯皇家戰績排名皆不被專家、預測系統看好，但這支球隊仍有值得關注與期待的面向：陣中擁有許多快腿、組成網友戲稱「田徑隊」的他們，能否達成久違的「單季200盜」大關？

溫杜拉過去曾經連3季拿下兩位數以上的勝場，很可惜在2017年因車禍英年早逝，也使...
溫杜拉過去曾經連3季拿下兩位數以上的勝場，很可惜在2017年因車禍英年早逝，也使得皇家近兩季失去競爭力。 歐新社資料照片
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盜壘成功固然能讓球隊推進壘包、增加得分機會，但也有出局與受傷的潛在風險，和近代棒球講求分析、倚賴效率取分的趨勢背道而馳，導致盜壘風格逐漸式微，不若以往興盛，上一支單季200盜的球隊，已要追溯到2007年的紐約大都會，而近二十年也就只有這一次而已（再回推至上一次的「單季200盜」是1996年科羅拉多洛磯的201盜），可遇不可求。

皇家去年團隊合計117盜，是全大聯盟破百盜的六隊其中之一，今年在幾位新面孔的加入後可望持續突破。攤開皇家本季預計先發打線，確實快腿如雲：

皇家二壘手莫瑞菲德是近兩季的美聯盜壘王，總計跑出79次盜壘成功。 美聯社
皇家二壘手莫瑞菲德是近兩季的美聯盜壘王，總計跑出79次盜壘成功。 美聯社
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第一棒 孟德西（Adalberto Mondesi），游擊手

第二棒 莫瑞菲德（Whit Merrifield），二壘手

第三棒 高登（Alex Gordon），左外野手

第四棒 歐賀恩（Ryan O'Hearn），一壘手

第五棒 索勒（Jorge Soler），指定打擊

第六棒 多茲爾（Hunter Dozier），三壘手

第七棒 歐文斯（Chris Owings），右外野手

第八棒 漢米爾頓（Billy Hamilton），中外野手

第九棒 馬多納度（Martin Maldonado），捕手

皇家原本就有莫瑞菲德這位連兩年美聯盜壘王，他去年跑出大聯盟之冠的45次盜壘，是近來竄起的壘間快腿。23歲小將孟德西上季75場出賽就狂奔32盜（僅被抓到7次），第一個完整球季讓人充滿想像空間。高登雖已35歲且連三季打擊表現低於聯盟平均，但去年也有12次盜壘。

皇家游擊手孟德西是大聯盟名將、1994國聯新人王Raúl Mondesí之子，他...
皇家游擊手孟德西是大聯盟名將、1994國聯新人王Raúl Mondesí之子，他繼承了父親的一雙快腿，而且盜壘能力似乎更強，今年就有機會超越他父親單季最多的36盜。 美聯社
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從響尾蛇轉來的歐文斯連續四季跑出雙位數盜壘，生涯70盜，盜壘成功率8成43。紅人出身的漢米爾頓2012年曾於小聯盟創下155盜瘋狂紀錄、技驚四座，可惜上大聯盟至今打擊不振、無法穩定地上壘，連帶影響到盜壘產出，儘管如此也連四季（2014年-2017年）單季50盜，去年也有34次盜壘，生涯累積277盜。

許多球迷會繼續質疑與看衰漢米爾頓，這是人之常情，畢竟自從固定出賽的2014年球季以來，逐年OPS+都在平均以下，最高不過81（代表低於平均19%），且生涯上壘率僅2成99。但細看漢米爾頓去年進階數據，平飛球率、飛球率和擊球強勁率都有所進步，讓帳面成績無法更上一層樓的主因是揮空率（10.2%）及內野飛球率（17.2%）太高，若能改善這些缺點、調整擊球點，有機會大幅提升安打數，畢竟才28歲的他，打擊也不是沒有頓悟開竅的爆發可能性，轉隊後脫胎換骨的前例亦不勝枚舉，尤其今年春訓近3成的打擊率，或多或少扮演信心加成，個人看好他今年繳出OPS+ 90左右的成績、帶來70盜的產能。

皇家新中外野手漢米爾頓(右)雖然沒有拿過任何盜壘王頭銜，但事實上他超級會跑，只是...
皇家新中外野手漢米爾頓(右)雖然沒有拿過任何盜壘王頭銜，但事實上他超級會跑，只是過去3度被高登擋在前面，而且他上壘率奇低，紅人也不得不常讓他坐板凳。 美聯社
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大聯盟2018年球季的衝刺速度（Sprint Speed）平均是27英尺/秒（ft/sec），中心棒次如索勒、多茲爾也都高於這個數字。衝刺速度篩選條件達50樣本的排名中，漢米爾頓排第五、孟德西排第八，足見速度之頂顛。根據「夢幻棒球」的Zeile Projections，今年盜壘王會是國民透納（Trea Turner）的45盜，而皇家在前十名中就佔了三位，分別是孟德西（第二）、漢米爾頓（第三）、莫瑞菲德（第七），儼然「汪洋大盜」。

除此之外，板凳也有不容忽視的「代跑組」高爾（Terrance Gore），他生涯出賽63場，僅有19打席、16打數、1安打，卻有27次盜壘成功（4次盜壘失敗），就是因為傑出的飛毛腿，大多擔任代跑搶分角色，2014年季後賽連三場代跑都盜壘成功，至為一絕。

近兩支「單季200盜」球隊（前述提及之2007年大都會、1996年洛磯）該季最後都沒取得季後賽門票，但皆有五成勝率。勝率如何與太多環節有關，包括投打穩定度等，但一般而言陣容充滿快腿還是有益無害的，不僅能直接反映在盜壘數，也可能形成內野安打、造成對手急於傳球致使的混亂局面、捕手疲於奔命等結果，進而多贏下幾場比賽，最後，飛快速度不只打擊時派得上用場，也能提振整體守備表現，亦是不容忽視的層面。

「提高擊球仰角、盡量用長打取分」是當今顯學，然而砲火隆隆的大聯盟，有這樣快腿組成的「風火輪大隊」，齊心協力挑戰好久不見的「單季200盜」，更是特別、別有一番風味。

皇家

陳志強

對明尼蘇達雙城的熱愛、對中信鯨隊的懷念，凌駕於世上所有事物的傻子。

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