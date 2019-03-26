皇家風火輪大軍 瞄準久違的單季200盜！

即便因王牌投手溫杜拉（Yordano Ventura）的意外離世而間接進入重建期，使得堪薩斯皇家戰績排名皆不被專家、預測系統看好，但這支球隊仍有值得關注與期待的面向：陣中擁有許多快腿、組成網友戲稱「田徑隊」的他們，能否達成久違的「單季200盜」大關？

溫杜拉過去曾經連3季拿下兩位數以上的勝場，很可惜在2017年因車禍英年早逝，也使得皇家近兩季失去競爭力。 歐新社資料照片 分享 facebook

盜壘成功固然能讓球隊推進壘包、增加得分機會，但也有出局與受傷的潛在風險，和近代棒球講求分析、倚賴效率取分的趨勢背道而馳，導致盜壘風格逐漸式微，不若以往興盛，上一支單季200盜的球隊，已要追溯到2007年的紐約大都會，而近二十年也就只有這一次而已（再回推至上一次的「單季200盜」是1996年科羅拉多洛磯的201盜），可遇不可求。

皇家去年團隊合計117盜，是全大聯盟破百盜的六隊其中之一，今年在幾位新面孔的加入後可望持續突破。攤開皇家本季預計先發打線，確實快腿如雲：

皇家二壘手莫瑞菲德是近兩季的美聯盜壘王，總計跑出79次盜壘成功。 美聯社 分享 facebook

第一棒 孟德西（Adalberto Mondesi），游擊手

第二棒 莫瑞菲德（Whit Merrifield），二壘手

第三棒 高登（Alex Gordon），左外野手

第四棒 歐賀恩（Ryan O'Hearn），一壘手

第五棒 索勒（Jorge Soler），指定打擊

第六棒 多茲爾（Hunter Dozier），三壘手

第七棒 歐文斯（Chris Owings），右外野手

第八棒 漢米爾頓（Billy Hamilton），中外野手

第九棒 馬多納度（Martin Maldonado），捕手

皇家原本就有莫瑞菲德這位連兩年美聯盜壘王，他去年跑出大聯盟之冠的45次盜壘，是近來竄起的壘間快腿。23歲小將孟德西上季75場出賽就狂奔32盜（僅被抓到7次），第一個完整球季讓人充滿想像空間。高登雖已35歲且連三季打擊表現低於聯盟平均，但去年也有12次盜壘。

皇家游擊手孟德西是大聯盟名將、1994國聯新人王Raúl Mondesí之子，他繼承了父親的一雙快腿，而且盜壘能力似乎更強，今年就有機會超越他父親單季最多的36盜。 美聯社 分享 facebook

從響尾蛇轉來的歐文斯連續四季跑出雙位數盜壘，生涯70盜，盜壘成功率8成43。紅人出身的漢米爾頓2012年曾於小聯盟創下155盜瘋狂紀錄、技驚四座，可惜上大聯盟至今打擊不振、無法穩定地上壘，連帶影響到盜壘產出，儘管如此也連四季（2014年-2017年）單季50盜，去年也有34次盜壘，生涯累積277盜。

許多球迷會繼續質疑與看衰漢米爾頓，這是人之常情，畢竟自從固定出賽的2014年球季以來，逐年OPS+都在平均以下，最高不過81（代表低於平均19%），且生涯上壘率僅2成99。但細看漢米爾頓去年進階數據，平飛球率、飛球率和擊球強勁率都有所進步，讓帳面成績無法更上一層樓的主因是揮空率（10.2%）及內野飛球率（17.2%）太高，若能改善這些缺點、調整擊球點，有機會大幅提升安打數，畢竟才28歲的他，打擊也不是沒有頓悟開竅的爆發可能性，轉隊後脫胎換骨的前例亦不勝枚舉，尤其今年春訓近3成的打擊率，或多或少扮演信心加成，個人看好他今年繳出OPS+ 90左右的成績、帶來70盜的產能。

皇家新中外野手漢米爾頓(右)雖然沒有拿過任何盜壘王頭銜，但事實上他超級會跑，只是過去3度被高登擋在前面，而且他上壘率奇低，紅人也不得不常讓他坐板凳。 美聯社 分享 facebook

大聯盟2018年球季的衝刺速度（Sprint Speed）平均是27英尺/秒（ft/sec），中心棒次如索勒、多茲爾也都高於這個數字。衝刺速度篩選條件達50樣本的排名中，漢米爾頓排第五、孟德西排第八，足見速度之頂顛。根據「夢幻棒球」的Zeile Projections，今年盜壘王會是國民透納（Trea Turner）的45盜，而皇家在前十名中就佔了三位，分別是孟德西（第二）、漢米爾頓（第三）、莫瑞菲德（第七），儼然「汪洋大盜」。

除此之外，板凳也有不容忽視的「代跑組」高爾（Terrance Gore），他生涯出賽63場，僅有19打席、16打數、1安打，卻有27次盜壘成功（4次盜壘失敗），就是因為傑出的飛毛腿，大多擔任代跑搶分角色，2014年季後賽連三場代跑都盜壘成功，至為一絕。

近兩支「單季200盜」球隊（前述提及之2007年大都會、1996年洛磯）該季最後都沒取得季後賽門票，但皆有五成勝率。勝率如何與太多環節有關，包括投打穩定度等，但一般而言陣容充滿快腿還是有益無害的，不僅能直接反映在盜壘數，也可能形成內野安打、造成對手急於傳球致使的混亂局面、捕手疲於奔命等結果，進而多贏下幾場比賽，最後，飛快速度不只打擊時派得上用場，也能提振整體守備表現，亦是不容忽視的層面。

「提高擊球仰角、盡量用長打取分」是當今顯學，然而砲火隆隆的大聯盟，有這樣快腿組成的「風火輪大隊」，齊心協力挑戰好久不見的「單季200盜」，更是特別、別有一番風味。