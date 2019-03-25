MLB／狄葛隆延長合約未定 辛德賈德抱不平

2019-03-25 10:52 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



去年國聯塞揚獎得主狄葛隆（Jacob deGrom）至今未與大都會談定延長合約，連隊友辛德賈德（Noah Syndergaard）也看不下去，催促球隊趕緊答應狄葛隆提出的報價，「我認為狄葛隆是目前最棒的投手。」

狄葛隆還有兩年才能成為自由球員，今年開幕日與大都會延長合約的談判截止日，照目前進度，對於雙方能否達成共識，狄葛隆並不樂觀，總經理范維格南（Brodie Van Wagenen）則說談判還在持續中。

辛德賈德認為，以狄葛隆的身手，球隊不需猶豫簽下延長合約，「我認為無論什麼價格他都值得，我希望球隊能讓狄葛隆開心，這樣當他成為自由球員，才會留在大都會投球，我認為球隊應該趕快停止爭議，付錢給狄葛隆吧。」

今年不少明星球員都與球隊簽下延長合約，包括楚奧特（Mike Trout）的12年4.3億美元天價合約，太空人韋蘭德（Justin Verlander）、紅襪塞爾（Chris Sale）也都將繼續留在球隊，而狄葛隆到2020年季後才成為自由球員，大都會並不著急。

辛德賈德表示：「如果今天大家沒有簽延長合約的風潮，我不知道狀況會怎樣，但是現在看到塞爾、韋蘭德都拿到延長合約，我認為狄葛隆也是時候拿到一份。」