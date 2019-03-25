MLB／何時先發？達比修有跟記者玩猜謎

2019-03-25 09:43 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



小熊隊日籍投手達比修有今天在小聯盟練習賽登板，測試手指水泡復原狀況。 路透 分享 facebook

小熊隊日籍投手達比修有今天在小聯盟練習賽登板，測試手指水泡復原狀況，被問到新球季何時先發？他知道總教練麥登（Joe Maddon）尚未公布，故意給出互相衝突的答案，笑著對記者說：「我很狡猾吧。」

達比修有今天投出的第一球就被敲出全壘打，不過迅速回穩，總計4.2局被敲四安、失兩分，送出八次三振、沒有保送，71球中有45顆好球，整場依舊貼上OK繃保護水泡傷勢位置，下一次牛棚練投將測試拿掉OK繃的狀況。

被問到下次牛棚練投是什麼時間？達比修有回答，預定是29日，這代表達比修有可能是4月1日的先發人選，不過被問到是否有可能擔任球隊第二或第三場先發時，達比修有又說：「是第六場吧。」故意不給出正確答案。

不過至少今天投完後，達比修有認為自己已經準備好在球季第二場就開始出賽，「我很開心，因為我還很健康，不過我的目標不只如此，我的目標是投完一整季，而且保持健康，這僅僅是我目標的第一步。」

小熊隊目前除了開幕戰先發投手萊斯特（Jon Lester）外，未公布其他輪值名單，不過總裁艾普斯坦（Theo Epstein）表示，很可能會就是目前春訓的名單，但也不排除從其他球隊尋找補強，「有些球員我們注意很久了，也一直跟其他球隊保持聯絡，開季25人名單裡也有可能出現不在春訓營的人。」