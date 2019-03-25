MLB／打臉哈波費城之邀 楚奧特：從沒想過離開

2019-03-25 08:50 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



以未來12年4.3億美元的天價續留天使，楚奧特（Mike Trout）今天正式召開記者會，公開表示，「這裡是我家，終生天使人對我而言從不是問題。」

為了一同見證隊史重要的一刻，天使特地邀請球迷一同記者會，而楚奧特的妻子、經紀人和天使總教練奧斯穆斯（Brad Ausmus）、總經理艾普勒（Billy Eppler）、總裁卡皮諾（John Carpino）也統統列席參加。

艾普勒發表致詞，「今天對天使是特別的一天，我們非常驕傲地說，可以讓楚奧特再留12年，他從天使出道，也留在天使，他比任何人更能代表這支球隊。」

楚奧特決心留下來當天使看板，對費城人新援哈波（Bryce Harper）先前喊話兩年後結盟首度做出回應，「顯然地，很多人叫我回東岸，但我享受在這裡的每一分鐘，這是我家，從沒在心裡想過離開，我肯定會生涯都在天使。」

不想讓「無冕王」的嘲諷真實發生，楚奧特也對隊友喊話，「我愛你們，你們一直很不可思議，我想帶一座冠軍回安那罕，上工吧大家。」

雖然楚奧特的總價和3550萬美元年均薪都創下大聯盟新紀錄，但他名正言順，這位兩屆美聯MVP生涯WAR值已達64.9，比現役第二的巨人捕手波西（Buster Posey）還多出17.6。