MLB／馬林魚宣布 陳偉殷新球季牛棚出發

2019-03-25 07:11 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



馬林魚球團宣布，陳偉殷新球季將從牛棚出發，但不排除在季中轉任先發的可能性。美聯社 分享 facebook

旅美左投陳偉殷生涯出賽174場中有170場都擔任先發，今年接下新任務，馬林魚球團宣布，陳偉殷新球季將從牛棚出發，但不排除在季中轉任先發的可能性。

對於球隊指派的新任務，陳偉殷表示：「如果有選擇，我希望能擔任先發投手，因為這是我一直在做的，對我來說比較自在跟舒服，不過當然，既然到牛棚，我就會努力做到最好，我不會因為這樣影響我的心情，會努力融入這個角色，盡量幫助球隊。」

馬林魚今年先發輪值七搶五，在陳偉殷確定轉換角色，加上開幕戰先發投手烏雷納（Jose Urena）已占據一席，剩下四個位置縮小到五人競爭，不過球團仍未宣布其他人選，但確定都會進入開季名單中，只是其中一人將同樣轉任牛棚。

馬林魚棒球部門總裁希爾（Michael Hill）表示：「我們在尋求對球隊最好的安排，最大化利用現有的人才，讓球隊處於最能贏球的位置，基於春訓獲得的訊息顯示，最好的方案就是讓陳偉殷擔任牛棚中的另一名左投，從牛棚出發為我們取得出局數。」

陳偉殷今年在春訓出賽五場，投16.1局、防禦率9.37，其中中繼一場，4局無失分僅被敲一安，與先發表現差異不小，加上馬林魚目前牛棚僅有康利（Adam Conley）一名左投。

雖然到了牛棚，但陳偉殷不會因此改變投球模式，他說：「作為一個投手，就是做好自己，堅持原本的習慣，我不會因為到了牛棚，就改變自己的比賽計畫，或是投得更用力。」