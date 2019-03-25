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錯失馬恰多、哈波焉知非福 白襪回歸重建正途

2019-03-25 07:00tyruschen

要說休賽季期間最徒勞無功的球隊絕對非白襪莫屬。兩大自由球員馬恰多（Manny Machado）及哈波（Bryce Harper）都讓他們撲了個空。為了簽下馬恰多白襪還突發奇想，先後弄來跟他有親戚關係的阿隆索（Yonder Alonso）及好友傑伊（Jon Jay）。過去白襪從未給過任何一位自由球員價碼超過7,000萬美金（下同）的大約，這次為了贏得馬恰多的青睞，他們不得不開出三倍以上且平均年薪還超過對手教士隊的條件，最後還是因為不願比照教士給予馬恰多長達十年的保證合約而功虧一簣。

白襪組了親友團來吸引強打馬恰多，但最後沒能成功，這也說明了人情不敵鈔票。 美聯社
白襪組了親友團來吸引強打馬恰多，但最後沒能成功，這也說明了人情不敵鈔票。 美聯社
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其實不光是馬恰多及哈波，在休賽季十大自由球員中，白襪至少曾對其中七人表示興趣。尤其針對亟需補強的捕手位置，他們曾提出複數年合約給前道奇捕手葛蘭多（Yasmani Grandal），也曾尋求與馬林魚交易瑞爾穆托（J.T. Realmuto），但這兩位明星捕手最終都去了別隊。雷聲大雨點小的白襪最後所簽下值得一提的球員，只有布局投手赫雷拉（Kelvin Herrera）跟聊備一格的先發投手桑塔納（Ervin Santana）。

過去白襪由於老闆藍斯道夫（Jerry Reinsdorf，也是NBA公牛隊老闆）一向以小氣聞名，幾乎從未花過大錢招兵買馬。這次之所以躍躍欲試，說穿了當然是因為未來幾年有大把資金可供投入市場。明年球季他們已經確定要支付的團隊薪資還不到1,800萬，全隊只有兩人到後年還有約在身——一個是游擊手安德森（Tim Anderson），另一個則是連一場大聯盟比賽都還沒上過，就在最近簽下破紀錄合約的超級新秀希曼尼茲（Eloy Jimenez），而這兩人在2020年的薪水加起來還不到1,200萬。即使目前隊上年輕有潛力的球員未來全部成長為一線球星，現今的白襪仍有充分的薪資空間可以花在馬恰多或哈波，甚至同時簽下兩人身上。

安德森在大聯盟的第二季(2017年)春訓期間與白襪簽下6年2500萬美元的合約，...
安德森在大聯盟的第二季(2017年)春訓期間與白襪簽下6年2500萬美元的合約，另外還附有2年的球隊選擇權，可見他是白襪少數企重的球員。 美聯社
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但反過來說，這也意味著白襪現有的陣容真正是破爛不堪，就算真的簽下馬恰多或哈波，他們距離成為一隻具有競爭力的球隊也還有一段很長的路要走。根據數據網站Fangraph的預測他們今年只能拿下70勝，在美聯名列倒數第四；另一家數據網站Baseball Prospectus則預測他們可以打到74勝，但擠進季後賽的機率只有4%——同樣是美聯倒數第四。說穿了，白襪之所以想靠補進超級球星快速完成重建，無非是因為自己身在最弱的分區，同區的皇家及老虎又已篤定要徹底重建。他們打的如意算盤是只要有望蟬聯分區冠軍的印第安人出現一堆傷兵或陷入嚴重低潮——就像上一季的國民，跟去年勇士一樣擁有大把年輕潛力球員的他們就有機會依樣畫葫蘆成為大黑馬。

但事實擺在眼前，白襪整隊上下從農場到先發陣容的體質跟勇士明顯差了一大捷。去年白襪擁有全大聯盟最年輕的野手陣容——平均年齡只有26.5歲。年過三十且正常先發的打者只有一壘手阿布瑞尤（Jose Abreu）一人。整季下來全隊有八名打者三振超過百次，原本被看好將成為一流打者的孟卡達（Yoan Moncada）還以218次「勇奪」三振王。白襪打者不但以被三振1594次寫下單隊歷史紀錄，保送425次還是全大聯盟倒數第二，只比墊底的金鶯多了3次。這批年輕打者不約而同地揮大棒吞下一堆三振，並不表示他們個個擁有強大的長打火力。去年白襪打者的ISO（純長打率）.160只排在聯盟中段（第16名），如果扣掉年紀最大、火力卻最穩定的阿布瑞尤這個數字還會更低。雖說這樣的成績是年輕打者成長的必經之痛，但白襪想在一兩年內靠馬恰多或哈波的棒子加上這些球員的進步就成為一線球隊，不啻是天方夜譚。

白襪二手孟卡達被寄望會發展成為強打者，但在此之前他已經先成為了被三振最多的球員。...
白襪二手孟卡達被寄望會發展成為強打者，但在此之前他已經先成為了被三振最多的球員。 美聯社
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白襪的投手群表現正好跟打者相反——三振絕少而保送爆多。去年他們的三振四壞比1.93:1及每九局保送4.1人都在全大聯盟墊底。最大戰犯是過去被視為超級新秀的吉歐利托（Lucas Giolito）——他每九局保送多達4.7人，卻僅三振6.5次，防禦率更是全大聯盟倒數第一（6.13）。事實上白襪的先發投手陣容才是最需要也最好補強的部位，因為他們的表現是30隊中最差，而且另一位超級新秀——速球派投手寇派克（Michael Kopech）又在去年九月因韌帶受傷須動重建手術今年整季報銷。但他們錯過了市場上好幾個CP值夠高、值得物色的人選，例如被光芒網羅的摩頓（Charlie Morton），或是剛和洋基簽下小聯盟約的岡薩雷茲（Gio Gonzalez）。反之，交易來防禦率「穩定」在四以上的諾瓦（Ivan Nova）及簽下老將桑塔納顯然都只是用來在今年幫忙分擔局數，對於球隊求勝以至於長遠發展實無太大幫助。難不成哈波或馬恰多的加入還能拯救這群控球一團糟的投手？

白襪超級新秀投手吉歐利托去年球季雖然拿下9勝10敗戰績，但防禦率高達5.01，今...
白襪超級新秀投手吉歐利托去年球季雖然拿下9勝10敗戰績，但防禦率高達5.01，今年春訓至今的防禦率更飆高到離譜的8.84。 美聯社
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由於白襪上一季傷兵不斷且年輕球員沒有明顯的進步，這一年下來他們未來的藍圖輪廓並沒有變得更清楚。貿然花大錢簽下超級巨星對短期戰績提昇及票房自然有幫助，但對球隊的長遠發展是否有益也是個問號。依照過往小熊、太空人、印第安人及勇士這些絕佳的先例，真正的球隊核心往往不是來自簽下天價長約的自由球員，多半還是要靠自家養成或透過交易而來的年輕潛力球員能夠開花結果。

沒能簽下馬恰多或哈波雖然短時間將令白襪球迷扼腕，但就算補了這兩位球星，白襪想進軍季後賽最快恐怕也要到後年才有機會實現。如今既省下這兩年的數千萬薪水，又能免於背負八年後兩人球技退化造成的薪資包袱，對白襪整體來說或許反倒是塞翁失馬，焉知非福。再加上這兩年所省下的預算未來仍可花在其他球星身上，像是今年球季結束可望成為自由球員的先發投手柯爾(Gerrit Cole)及游擊手波賈茲（Xander Bogaerts），抑或是極可能在後年球季結束後投入市場的超級球星貝茲（Mookie Betts）。

白襪陣容目前在各方面都相當薄弱，重建之路恐怕還有得走。 美聯社
白襪陣容目前在各方面都相當薄弱，重建之路恐怕還有得走。 美聯社
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當然，要養出一個哈波或馬恰多十分不容易。天幸白襪自己就有一個絕佳的候選人——也就是已成新人王熱門人選的希曼尼茲。許多媒體都預測給他完整一季，希曼尼茲應可交出30支左右的全壘打及.850以上的OPS。再加上寇派克若能在明年成功復出，白襪投打的台柱就將同步到位。至於接下來如何圍繞他們打造一隻有競爭力的球隊，就要靠白襪高層及教練的集體智慧了——雖然許多人並不看好他們。

白襪

tyruschen

Baseball is like church. Many attend, few understand.

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