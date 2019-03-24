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MLB／才進遊騎兵開季名單 漢默卻決定退休

2019-03-24 16:15台灣醒報 記者施養正╱台北報導

漢默閃電宣布退休。 路透
漢默閃電宣布退休。 路透
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大聯盟球星再爆退休消息！繼日籍選手鈴木一朗日宣布退休後，本季加盟遊騎兵、前小熊冠軍隊成員漢默（Jason Hammel）也於24日在新球季開打前宣布高掛球鞋。對此遊騎兵總經理丹尼爾表示，已和漢默本人深切討論，但他認為現階段該以回歸家庭為優先。

球隊表示尊重

據美國《ESPN》報導，德州遊騎兵陣中老將漢默告訴球隊自己將回家庭，宣告高掛球鞋退休，而日前遊騎兵才將他擺進大聯盟的開季名單，對於他「突襲式」的決定，球隊總經理丹尼爾表示，漢默透過電話說，自己想回歸家庭，而他已擁有亮眼的棒球生涯，丹尼爾也百分之百的尊重。

「這是個驚人的發展！」《大聯盟》記者馬克也指出，漢默去年冬天才和遊騎兵簽下一紙附帶春訓的小聯盟合約，23日球隊才宣布將其帶入正式名單，此舉令他感到驚訝。不過漢默也向媒體表示，自己沒有興趣在小聯盟投球，現在只想陪伴家人，而這個想法也可以說是今年春天才油然而生。

樸實球技闖天下

漢默自2002年於坦帕灣魔鬼魚隊出道，2006年到2018年間更憑藉精準的控球，先後在落磯、金鶯、小熊、運動家及皇家6支球隊站穩先發輪值。2016年效力小熊隊，例行賽繳出15勝、防禦率3.88的優秀成績。

無奈季末因手肘傷勢缺席「見證歷史」的季後賽，不過小熊隊仍在1勝3負的情況下完成驚天逆轉，奪下超過1世紀來的首座世界冠軍後，送給立下汗馬功勞的漢默一枚冠軍戒指。

總計漢默征戰大聯盟13季，生涯共奪下96勝，主投1810.1局，儘管不像鈴木一朗等巨星握有多座個人獎項，但他紮實的球風仍讓他在人才輩出的大聯盟中佔有一席之地。如今急流勇退，漢默勢必幾經天人交戰，但為了家庭不得不放棄最愛的球場，相信這是最好的選擇。

【更多精采內容，詳見

小熊隊大聯盟遊騎兵

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