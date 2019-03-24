MLB／馬林魚官網記者爆料 陳偉殷排四號先發

2019-03-24 10:06 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



馬林魚官網記者弗里薩洛提前爆料，陳偉殷將擔任今年球季第四號先發。 廖廷儀 分享 facebook

馬林魚預計今天開會後決定最終輪值名單，不過官網記者弗里薩洛（Joe Frisaro）提前爆料，陳偉殷將擔任今年球季第四號先發，首戰將是開幕對洛磯系列賽的最後一戰，台灣時間落在4月1日凌晨1時。

陳偉殷今年熱身賽兩度對上大都會都大失血，春訓首戰1.1局失五分，最近一次先發則是五局丟掉五分，排在四號也讓他剛好跳過緊接著對大都會的三連戰，不過第二戰就將到客場面對勇士。

馬林魚總教練馬丁利（Don Mattingly）昨天表示，球隊將在今天開會決定先發輪值順序，「目前已有初步藍圖。」不過就算通知選手，也不一定會向外界公開。

馬林魚先發輪值七搶五，目前向外界公布的只有開幕戰交由烏雷納（Jose Urena）先發，原本外界認為可能從牛棚出發的陳偉殷，預計也將有一個席次，史崔利（Dan Straily）、李察茲（Trevor Richards）春訓表現優異，有望各卡一席，剩下一個位子以小將洛培茲（Pablo Lopez）機會較大。

陳偉殷今年春訓出賽五場、16.1局，防禦率9.37，馬丁利表示：「我知道他春訓表現沒有很好，不過重點是偉殷很健康，他沒有缺席任何一次牛棚，也沒有出現痠痛等狀況。」

雖然春訓成績單是紅字，不過生涯7年出賽174場、996.1局的履歷仍是馬林魚考量重點，馬丁利表示：「我們知道他有個健康的手臂，他也有過成功的紀錄，會先考慮這幾點再決定如何使用他。」