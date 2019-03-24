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MLB／克魯柏連5年印地安人開幕戰 隊友包爾不開心

2019-03-24 10:03聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

印地安人宣布由塞揚強投克魯柏連續第五年擔任開幕戰先發。 美聯社
印地安人宣布由塞揚強投克魯柏連續第五年擔任開幕戰先發。 美聯社
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印地安人宣布由塞揚強投克魯柏（Corey Kluber）連續第五年擔任開幕戰先發、成為隊史第二人，不過這卻讓另一位先發投手包爾（Trevor Bauer）不開心，甚至拒絕記者受訪。

包爾今天春訓熱身賽繳出6.2局失五分的成績，挨了四發全壘打，但也送出七次三振，在隊友火力掩護下最終以8：5贏下紅人，撿到勝投的他賽後不願和記者多說，直接走上球隊巴士。

總教練法蘭柯納（Terry Francona）過沒多久便宣布，開幕戰先發由克魯柏出線，包爾擔任二號先發，接下來依序為卡拉斯科（Carlos Carrasco）、克里文格（Mike Clevinger）和畢柏（Shane Bieber）。

法蘭柯納強調，「我們上周有和包爾談過，確認讓克魯柏先發開幕戰不會有異議。」印地安人29日就要在雙城主場展開賽季。

包爾未能搶下開幕戰先發很不開心。 美聯社
包爾未能搶下開幕戰先發很不開心。 美聯社
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包爾今年春訓28局投球送出2K，只有四次三振，防禦率4.50，法蘭柯納也稱讚，「我想他會有個成功的一年，今天或許遇到亂流，但他是位好投手。」

不過當記者問到克魯柏是否和包爾因競爭開幕戰產生瑜亮情結，法蘭柯納避重就輕，「我不認為我們做出錯誤決定，投手教練有找他們談過了，我們試著以尊重的角度出發，你不可能跟五個投手都說會投開幕戰，我們認為克魯柏過去做得很好，他值得這任務。」

克魯柏連續五年為印地安人先發開幕戰，追平前輩柯佛列斯基（Stan Coveleski）在1917年至1921年所創下的隊史最長紀錄，距離費勒（Bob Feller）的生涯七度印地安人開幕戰先發只剩兩場差距。

克魯柏印地安人雙城

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