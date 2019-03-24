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MLB／卡特、曲球練功完畢 田中將大：開幕戰準備好了

2019-03-24 09:01聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

為了備戰開幕戰，洋基日籍投手田中將大今天僅先發兩局，繳出無失分、三次三振僅被敲一安的優異成績單，洋基最終以3：7敗給藍鳥，不過田中將大退場時，球隊仍以3：0領先，對於3月29日要扛起球季首戰對金鶯的任務，田中將大露出笑容說：「我準備好了。」

生涯第四次扛起開幕戰先發，田中將大表示，熱身賽遇到各式各樣的狀況，都有助於自己備戰開幕戰，能夠應付不同場面，代表自己已經準備好了，「尤其是球路，我很滿意目前球路的狀況。」

今年春訓田中將大重點放在磨練兩種球路：卡特球與曲球，他表示：「我很滿意這兩種球路目前的狀況，另外指叉球、滑球也不錯，速球的控制也有一定水準。」

總教練布恩（Aaron Boone）也滿意田中將大今天表現，「我很喜歡他結合卡特跟速球，這是他最近在努力的，在牛棚練投時就有點感覺，上一場先發對勇士也拿出來使用，今天看起來狀況很好，非常銳利，很高興看到他最後一場熱身賽的表現，我覺得他準備好了。」

去年塞佛里諾（Luis Severino）擔任洋基開幕戰先發，也中斷田中將大自2015年連續擔任開幕先發的紀錄，今年則因塞佛里諾受傷，田中將大再度扛起重任，他認為不會因此增添壓力，「當我站到投手丘上，就是要做好工作，少了塞佛里諾隊球隊當然是一大損失，但對我來說，只想拿出自己最好的表現。」

田中將大洋基卡特

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