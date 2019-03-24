MLB／小聯盟合約起步 牛奶小子擠進海盜開季名單

2019-03-24 08:59 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



去年直到4月底才等到球團青睞，「牛奶小子」卡布瑞拉（Melky Cabrera）今年確定擠進開季名單，海盜隊最新宣布，34歲的他和另一名資深投手里瑞安諾（Francisco Liriano）都會在開季陣容裡，讓卡布瑞拉直呼，「今年真是好多了。」

卡布瑞拉上賽季效力印地安人，賽季開打後才簽約的他只有78場出賽，2成80打擊率、6轟和39分打點是近三年最低，再度成為自由球員後，卡布瑞拉2月以小聯盟合約附帶大聯盟春訓加盟海盜，熱身賽繳出3成01打擊率，順利爭取到大聯盟一席之地，也獲得更多薪水入袋。

根據美聯社報導，達標大聯盟後，卡布瑞拉這賽季可賺到115萬美元（約新台幣3550萬元），另外還有最多85萬美元的激勵獎金，海盜目前正想辦法挪動40人名單給這兩位老將。

海盜總經理杭廷頓（Neal Huntington）稱讚卡布瑞拉，「棒子很黏、很穩定又專業，不管左、右打都可以敲安。」對鳳還巢的里瑞安諾也熱烈歡迎，「他在2013年外卡戰贏下匹茲堡最重要的一役。」

35歲的里瑞安諾2013年到2016年是海盜先發投手，後來被交易到藍鳥，並輾轉待過太空人和老虎，如今重回老東家，將成為海盜今年賽季的強力牛棚，同樣從小聯盟合約起步的他，薪水跳上180萬美元。