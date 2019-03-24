MLB／春訓打好也沒用 紅襪下放林子偉

2019-03-24 07:44 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



雖然逃過了賽前公布的第三波下放名單，台灣旅美野手林子偉今天熱身賽替補上場，賽後仍遭到割捨，被紅襪送往3A開季，徒留春訓3成21的打擊率。

紅襪對上海盜，林子偉六局上代守游擊登場，比賽後段移往二壘；七局下第一次打擊揮成界外飛球出局，八局下一壘有人的機會，林子偉選到四壞球保送，下一棒隊友敲出長打，他也連繞三個壘包跑回分數。

林子偉此役一打數無安打，今年春訓共12場出賽，雖然比前兩年還少，但九支安打、四支二壘安打、一發全壘打、六分打點、打擊率3成21和長打率5成71都創下新高。

紅襪終場以12：3奪得四連勝，不過賽後林子偉還是遭下放3A，加上賽前揭曉的五人下放名單，紅襪目前陣容縮至29人。

「他們的表現讓這個決定變得更加困難，不過這就是你想要的，儘管讓我們難做人吧。」紅襪總教練柯拉（Alex Cora）說道，「就算現在沒跟我們一起走，我們也知道這一整年將有他們可以依賴。」

紅襪隊長派卓亞（Dustin Pedroia）確定開季將從受傷名單出發，二壘位置將暫時交給努尼耶茲（Eduardo Nunez）和霍特（Brock Holt）頂替，林子偉無緣因禍得福。

林子偉下放後，台灣球員只剩馬林魚投手陳偉殷還留在大聯盟，成為今年開季唯一台將。