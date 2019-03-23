MLB／一朗非狂想 球探：大谷若專職打者可望單季50轟

2019-03-23 13:04 中央社 洛杉磯22日專電



大谷翔平。 歐新社 分享 facebook 如果大谷翔平專任全職的打擊者，成績會如何？球探給予正面評價，認為大谷擁有單季50轟、高打擊率、20盜以上的外野金手套身手。呼應了鈴木一朗在引退記者會上的一番話。

日本棒球傳奇名將鈴木一朗21日在東京巨蛋宣布引退，結束28年日美職棒生涯。引退記者會上問及對後輩的期望，多次提及「二刀流」的大谷翔平。

鈴木一朗說，大谷翔平的體型跟美國球員相比一點都不遜色，這樣的體型保有敏捷的動作，光就這點來說，「他非得成為世界第一的選手」。

鈴木一朗還提出另類的想法，如果非要堅持要走又投又打的「二刀流」，「我會選擇一個球季專心投球，一個球季專心打擊，然後分別拿到賽揚獎與全壘打王」。

鈴木一朗不顧在場的記者露出不敢置信的表情，繼續說下去：「當投手拿下20勝，隔年轉野手再敲50轟，拿最有價值球員（MVP），這根本是怪物，但並非不可能。」

「洛杉磯時報」（Los Angeles Times）運動版專欄今天刊登了一則報導，討論專心打擊的大谷翔平會有多恐怖，訪問了長期追蹤大谷的球探、同隊球員與前球隊總經理。

報導指出，儘管放棄投球、專心打擊這樣的要求，連大谷本人、天使隊甚至球迷都會反對，不過這個球季就能看到這樣的大谷。大谷因為投球的右手肘開刀，暫停投球，本季只能以左打者的身分上場比賽。

一名球探預估，大谷本季打擊成績可達30轟、3成打擊率。

前道奇隊總經理、前藍鳥球探伊凡斯（Dan Evans）從大谷翔平18歲加入日本職棒北海道火腿鬥士隊的時候，就開始追蹤大谷，熟知大谷職業生涯7年來的表現。

伊凡斯確信，大谷翔平是一個持續成長的球員，而且年紀才24歲，「我們看看他的年齡與經驗，他還有很多進步空間，對我來說，他擁有進入名人堂的潛力。」

大谷翔平在日本職棒的自我進化就是最佳證明，伊凡斯舉例，大谷翔平原本是拉打型態的打者，但在2017年他開始把球打往相反方向，那年繳出生涯新高的3成32打擊率。

一名國聯球隊的球探匿名指出，大谷翔平去年身兼投手，光打半個球季就達20轟水準，要是他能放棄投球，成為每天固定出賽的野手，單季50轟不是問題。

球探還預估，大谷的三振率會比去年27.8%更低，「他是一個大個子，揮棒軌跡比較大，但這不代表他不能成為一個高打擊率的打者，他的三振率可以壓低到15%到17%。」

這名球探長期觀察大谷，他認為大谷追求卓越的心理素質是他能夠持續進步的原因。

此外，大谷的跑壘速度可以排進全大聯盟的前10%，20盜以上不成問題，而且以他的運動能力，如果能夠固定擔任右外野手，也能貢獻金手套等級的守備。