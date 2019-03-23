MLB／與貝比魯斯跨時空對決 洋基將歐塔維諾狂言變廣告

2019-03-23 10:22 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



洋基投手歐塔維諾狂言變廣告。 美聯社 分享 facebook 因為一席「每次對決都能三振貝比魯斯（Babe Ruth）」的言論，歐塔維諾（Adam Ottavino）意外躍上新聞版面，在他與洋基簽約後持續話題發燒；如今洋基將他的狂言變成行銷創意，新球季首支廣告，就讓貝比魯斯與歐塔維諾跨時空對決。

洋基今天透過官方推特發出這支影片，在黑白色調的轉播畫面中，貝比魯斯拎著球棒走上打擊區，面對歐塔維諾的投球，歐塔維諾的自白說著：「我真的說過我每次都能三振貝比魯斯嗎？他本人也太大隻了吧！他的打擊率有3成70？為什麼右外野看起來這麼短？這是295呎嗎？好險至少中外野有495呎。」

「等等，為什麼我會在這裡？」畫面下一秒，歐塔維諾從夢中醒來，一臉驚嚇說著：「真是一場惡夢！」

歐塔維諾在去年12月的訪談中聊到，曾與3A教練聊過，認為現在的投手遠遠優於一百年前，他誇口如果與貝比魯斯對決，有自信可以每次都三振他。

不知帶有幾分認真的言論，發酵程度遠超過歐塔維諾想像，一個月後加入洋基陣營時，他再度被問到這個話題，而他澄清自己只是想要表達現在的投手隨著時代進步，已與當年有很大的不同，「我可能舉了一個很爛的例子，不該用貝比魯斯來舉例。」