MLB／與貝比魯斯跨時空對決 洋基將歐塔維諾狂言變廣告

洋基投手歐塔維諾狂言變廣告。 美聯社 分享 facebook 因為一席「每次對決都能三振貝比魯斯(Babe Ruth)」的言論,歐塔維諾(Adam Ottavino)意外躍上新聞版面,在他與洋基簽約後持續話題發燒;如今洋基將他的狂言變成行銷創意,新球季首支廣告,就讓貝比魯斯與歐塔維諾跨時空對決。

洋基今天透過官方推特發出這支影片,在黑白色調的轉播畫面中,貝比魯斯拎著球棒走上打擊區,面對歐塔維諾的投球,歐塔維諾的自白說著:「我真的說過我每次都能三振貝比魯斯嗎?他本人也太大隻了吧!他的打擊率有3成70?為什麼右外野看起來這麼短?這是295呎嗎?好險至少中外野有495呎。」

「等等,為什麼我會在這裡?」畫面下一秒,歐塔維諾從夢中醒來,一臉驚嚇說著:「真是一場惡夢!」

歐塔維諾在去年12月的訪談中聊到,曾與3A教練聊過,認為現在的投手遠遠優於一百年前,他誇口如果與貝比魯斯對決,有自信可以每次都三振他。

不知帶有幾分認真的言論,發酵程度遠超過歐塔維諾想像,一個月後加入洋基陣營時,他再度被問到這個話題,而他澄清自己只是想要表達現在的投手隨著時代進步,已與當年有很大的不同,「我可能舉了一個很爛的例子,不該用貝比魯斯來舉例。」

That #FridayFeeling when the 1st Yankees commercial drops...



Adam Ottavino's got some pretty scary nightmares. pic.twitter.com/2JDx8tjbc5