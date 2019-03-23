MLB／水泡痊癒快 達比修有開玩笑：用尿療

2019-03-23 08:25 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



小熊隊日籍投手達比修有右手無名指水泡已康復，今天進牛棚練投沒問題，將迎接下周一的最後一次春訓先發，春訓好表現也讓達比修有的塞揚獎賠率從1賠66上升到1賠33，排名國聯第六。

為了測試投球狀況，達比修有在下周一將在小聯盟的賽事先發，而非大聯盟熱身賽，明天小熊與教士之戰由蒙哥馬利（Mike Montgomery）先發，達比修有20日對水手之戰傳出傷情，幸好虛驚一場，僅是手指起水泡。

達比修昨天在Instagram放上手指照片，幾乎完全痊癒，對於水泡能夠如此快復原，達比修開玩笑說：「因為我尿尿在上面啊。」把記者逗笑後趕緊否認，達比修有今天在水泡的位置貼上OK蹦，僅為避免復發，周一的模擬賽也將比照辦理，「前幾局還是會貼上吧，感覺沒問題會再拿掉試試看。」

總教練麥登（Joe Maddon）表示，這不會影響達比修有的開季時程，達比修也認為能夠趕上對遊騎兵的開幕系列賽，「我現在就準備好投球了。」如果下周一投完比賽後沒問題，達比修有將在對遊騎兵第二戰先發，如果出狀況，則由漢默斯（Cole Hamels）頂替。