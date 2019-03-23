親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
朗神傳奇退休
中職30年
NBA
林書豪專區
棒球
MLB
籃球
UBA決戰小巨蛋
JHBL
綜合
路跑

韓國瑜的哆啦A夢 李佳芬的「次元袋」裡都裝些啥？

運動筆記不到最後一刻誰都不知道結果，意想不到的「3:58:52」極速首爾為夢想衝進2020波馬
健行筆記【裝備談】雪季背包大賞，日本登山者現在都用什麼背包？中央山脈27天之獨行與獨白
NBA今日十大好球 (3月22日)今日最佳球員- Kemba Walker (3月22日)

MLB／又一大咖不進自由市場 紅襪45億綁塞爾

2019-03-23 08:07聯合報 記者陳宛晶╱即時報導

紅襪綁定塞爾。 美聯社
紅襪綁定塞爾。 美聯社
分享
紅襪陣營今天傳出好消息，將在今年季後成為自由球員的強投塞爾（Chris Sale），點頭簽下5年1.45億美元（約新台幣44.8億元）延長合約，讓普萊斯（David Price）都拍手叫好，在推特上大讚：「紅襪做得好！」

塞爾原定今天將在熱身賽先發，演出在開幕戰前的最後一次登板，但就在開賽前幾小時，紅襪更換出賽投手，原因隨後曝光，塞爾即將與紅襪完成延長合約，只待體檢通過便合約生效。

大聯盟近期提前續約消息不斷，多位球星都與球團完成延長合約，包括天使楚奧特（Mike Trout）的12年破四億美元合約，紅雀高史密特（Paul Goldschmidt）簽下五年1.5億美元，光芒與史奈爾完成五年5000萬美元，以及太空人布萊格曼（Alex Bregman）的五年一億美元合約。

今天塞爾加入行列，他本季年薪1500萬美元，新約底定後，接下來五年平均年薪達到2900萬美元，儘管未曾拿過塞揚，但近七年全數在票選排名前六、四年卡位前四，穩定的表現讓紅襪決定提前綁人。

紅襪總教練柯拉（Alex Cora）表示，「我還沒確認我的社群網站，但我有聽說消息已經傳開了。」礙於合約尚未正式生效，他不對簽約發表評論，但仍讚許了塞爾對球隊的重要性，「我們去年就見識過了，他扛起開幕戰先發，在季後賽打頭陣，而今年他仍然是我們的開幕戰先發投手，每個人都知道他有多好，也知道他的能耐，不管是場內或場外，他都是最棒的投手之一。」

紅襪Mike Trout

相關新聞

MLB／柳賢振扛道奇開幕戰 韓投隔17年寫歷史

2019-03-23 07:04

MLB／水泡痊癒快 達比修有開玩笑：用尿療

2019-03-23 08:25

MLB／找回八成功力 陳偉殷止住單局失血

2019-03-22 08:22

MLB／塞揚沒有不值錢啦 光芒史奈爾獲千萬延約

2019-03-22 08:01

大聯盟第五度日本開幕 回顧過去海外賽經典時刻

2019-03-22 07:00

MLB／陳偉殷先發對大都會 挨兩轟失五分

2019-03-22 04:13

MLB／道奇開幕戰取代克蕭 希爾呼聲高

2019-03-21 16:15

MLB／還沒上大聯盟 白襪6年破紀錄約簽潛力新秀

2019-03-21 15:22

MLB／陳偉殷22日戰大都會 能否進輪值就看這場

2019-03-21 09:55

MLB／楚奧特刷合約紀錄 史丹頓：吃飯換他埋單

2019-03-21 09:32

MLB／神鱒領史上最大約 大谷讚唯有他值得

2019-03-21 09:14

史上最貴合約綁定鱒魚哥 天使還是賺到

2019-03-21 07:00

追求速度與激情大改規則 是拯救還是害了棒球？

2019-03-20 07:00

打擊天花板不夠高 林子偉在紅襪看不到未來

2019-03-18 07:00

非典型分析人才席捲大聯盟 扮演關鍵溝通橋樑

2019-03-15 07:00

愛情全壘打！與女星交往的大聯盟巨星們

2019-03-14 07:00

2019受注目球員里程碑 卡諾2500安近在咫尺

2019-03-12 07:00

歷代名投親自指導 道奇要靠布勒打天下

2019-03-11 07:00

春訓數據反映例行賽大趨勢 並非毫無用處

2019-03-08 07:00

費城人vs.波拉斯神鬼交鋒 媲美好萊塢電影

2019-03-07 07:00

比起過去A-Rod更猖狂 討厭哈波的請舉手

2019-03-07 07:00

哈波、馬恰多合約搞定 五大趨勢一定要注意

2019-03-06 07:00

後援投手太強勢 造成大聯盟球賽品質崩壞

2019-03-04 07:00

傷勢多＋球威顯著退步 克蕭恐不再是前10強投手

2019-03-01 07:00

希克斯是低估的代名詞 洋基新約簽得漂亮

2019-02-28 07:00

優良傳統竟消失了 大聯盟該找回驚奇隊長

2019-02-25 07:00

馬恰多、哈波找不到新東家窘境 恐再掀罷工危機

2019-02-14 07:00

有馬恰多、哈波又如何？大聯盟自由市場仍冷爆

2019-01-13 07:00

MLB選秀大預測 老虎急需王牌入袋

2018-06-04 21:28
看更多

熱門文章

MLB／感謝妻子 一朗：她為我捏了2800個飯糰

2019-03-22 11:30

NBA／杜蘭特摯友遭槍殺 柯爾盼籃球能為其解憂

2019-03-22 10:28

NBA／卡珍斯復出斬全隊最高分 勇士主場大勝溜馬

2019-03-22 13:09

NCAA／95歲日裔前NBA球員相挺 八村壘率隊旗開得勝

2019-03-22 18:00

NBA／羅斯養傷賽季報銷 提格、柯文頓提前放假

2019-03-22 10:23

NBA／勇士馴溜馬 伊古達拉：今年主場從未這麼好

2019-03-22 17:29

NBA／力挺澳洲「砸蛋男孩」 西蒙斯回應網友抨擊

2019-03-22 14:30

NBA／CBA砍將回歸NBA 佛戴特傳簽約太陽

2019-03-22 10:28

MLB／唯一訪台經驗 一朗手傷相挺921賑災義賽

2019-03-22 09:40

NBA／著眼年度防守陣容 湯普森：一直是目標

2019-03-22 13:30

MLB／首度對決一朗被敲三壘打 王建民：夠厲害

2019-03-22 16:22

NBA／林書豪首節罕見未上場 暴龍29:22領先雷霆

2019-03-23 08:05

中職28年／冰風暴模糊焦點 兄弟四連亞收場

2019-03-22 17:31

中職29年／史上首場完全比賽超驚奇 王柏融旅日開先例

2019-03-22 19:11

MLB／回日本打兩場 一朗進名人堂得多等1年

2019-03-22 11:49

NBA／季前出清明星 快艇卻站穩季後賽

2019-03-22 12:31

MLB／鈴木一朗受敬重 從51號登機門搭機返美

2019-03-22 22:34

MLB／鈴木一朗看好大谷 塞揚、全壘打王輪流拿

2019-03-22 08:50

MLB／一朗關心近況 陳偉殷：有幸跟「神」同隊

2019-03-22 10:51

NBA／約柯奇單季助攻破500次 張伯倫後中鋒第一人

2019-03-22 17:30

NBA／佐蒙德34場雙15 領先各路禁區悍將

2019-03-22 15:30

NBA／未來發展潛力十足 諾維茨基盛讚國王小將

2019-03-22 17:00

中職／開季7人新面孔 選秀狀元戴培峰最受矚目

2019-03-22 16:33

NBA／化學反應好 勇士續居西區龍頭

2019-03-23 00:01

NBA／華克31分領軍勝灰狼 唐斯總得分超越勒夫

2019-03-22 12:30

體操／卡達多哈世界盃鞍馬奪金 李智凱東奧門票幾到手

2019-03-22 22:58

MLB／一朗引退畫面感人 大谷直呼永遠的偶像

2019-03-22 16:09

MLB／一朗退休記者會 日女主播分享直播被讚爆

2019-03-22 16:03

NBA／史馬特本季3度衝突 累積罰款11萬美元

2019-03-22 10:17

NBA／小哈德威左腿應力性骨折 賽季提前報銷

2019-03-22 14:00

NBA／今日戰績表 勇士多點開花大破溜馬

2019-03-22 12:41

NBA／楊恩23分11助攻 老鷹終結爵士5連勝

2019-03-22 13:00

NCAA／奪大三元擊敗韋德母校 摩朗特獲前輩盛讚

2019-03-22 12:00

MLB／是否頒國民榮譽獎給一朗 日政府：尚未決定

2019-03-22 12:10

中職／中職30年play ball 獅猿周六桃園燃戰火

2019-03-22 09:32

NBA／烏布瑞左拇指動手術 提前告別賽季

2019-03-22 16:00

NBA／金塊8人得兩位數 擊退巫師勇奪5連勝

2019-03-22 10:47

中職27年／辜董為林智勝披黃衫 2萬52人送別鋒砲

2019-03-22 16:34

中職30年／龍魂將再起 彭政閔準備告別

2019-03-22 20:41

中職／開幕戰洋投對決 李茲和羅里奇較勁

2019-03-22 16:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top