MLB／又一大咖不進自由市場 紅襪45億綁塞爾

2019-03-23 08:07 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



紅襪綁定塞爾。 美聯社 分享 facebook 紅襪陣營今天傳出好消息，將在今年季後成為自由球員的強投塞爾（Chris Sale），點頭簽下5年1.45億美元（約新台幣44.8億元）延長合約，讓普萊斯（David Price）都拍手叫好，在推特上大讚：「紅襪做得好！」

塞爾原定今天將在熱身賽先發，演出在開幕戰前的最後一次登板，但就在開賽前幾小時，紅襪更換出賽投手，原因隨後曝光，塞爾即將與紅襪完成延長合約，只待體檢通過便合約生效。

大聯盟近期提前續約消息不斷，多位球星都與球團完成延長合約，包括天使楚奧特（Mike Trout）的12年破四億美元合約，紅雀高史密特（Paul Goldschmidt）簽下五年1.5億美元，光芒與史奈爾完成五年5000萬美元，以及太空人布萊格曼（Alex Bregman）的五年一億美元合約。

今天塞爾加入行列，他本季年薪1500萬美元，新約底定後，接下來五年平均年薪達到2900萬美元，儘管未曾拿過塞揚，但近七年全數在票選排名前六、四年卡位前四，穩定的表現讓紅襪決定提前綁人。

紅襪總教練柯拉（Alex Cora）表示，「我還沒確認我的社群網站，但我有聽說消息已經傳開了。」礙於合約尚未正式生效，他不對簽約發表評論，但仍讚許了塞爾對球隊的重要性，「我們去年就見識過了，他扛起開幕戰先發，在季後賽打頭陣，而今年他仍然是我們的開幕戰先發投手，每個人都知道他有多好，也知道他的能耐，不管是場內或場外，他都是最棒的投手之一。」