MLB／柳賢振扛道奇開幕戰 韓投隔17年寫歷史

2019-03-23 07:04 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



柳賢振。路透 分享 facebook 三位先發投手陸續掛彩，道奇的開幕戰先發投手直到今天才定案，將由韓籍左投柳賢振接下重任，成為2002年朴贊浩後，首位在大聯盟開幕戰先發的韓籍投手。

道奇原本早在一個多月前就確認，將由塞揚左投克蕭（Clayton Kershaw）續扛開幕戰，但他因左肩不適一度停止練投，調整進度趕不上；原本寄望接棒的布勒（Walker Buehler）也傳出手臂傷情，直到昨天賽後，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）宣布，將從柳賢振和老將希爾（Rich Hill）中選出開幕戰先發。

二選一的煩惱很快畫下句點，希爾因膝蓋韌帶一級扭傷，確定將從傷兵名單開季，羅伯茲今天宣布，柳賢振擔綱3月29日與響尾蛇之戰先發投手。

柳賢振對扛下這項榮銜表達感激，「這絕對是件很特別的事，這是我來到美國後，第一次在開幕戰先發。」事實上，這也是自2010年後，道奇首度開幕戰先發投手的名字不叫「克蕭」。

隊上有名長年穩定的超級強投，柳賢振的目標射程內從來沒有開幕戰，他說：「我從沒想過能投開幕戰先發，這也一直都不是我的重點，我的目標是穩定提升球數和局數，為球季做好準備，開幕戰從來不在我的雷達內。」

史上唯一曾在開幕戰出任先發的韓籍投手，僅有2001年和2002年的朴贊浩，分別效力道奇和遊騎兵，拿到1勝1敗，柳賢振相隔17年，再為韓籍投手寫下歷史。

面對先發投手連環傳出傷情，羅伯茲雖無奈也只能接受，「世界在改變，先發輪值也會變，所以你必須做出調整。」球團棒球執行部門總裁弗里曼（Andrew Friedman）也強調，對於戰力深度、現有的五名先發投手，已經感到滿意。

在克蕭調整趕不上球季開打，以及希爾開季先進傷兵名單的情況下，道奇先發輪值底定，除了柳賢振打頭陣外，還包括前田健太、布勒、史崔普林（Ross Stripling）和烏利亞斯（Julio Urias）。