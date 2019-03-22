MLB／找回八成功力 陳偉殷止住單局失血

2019-03-22 08:22 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



陳偉殷。 美聯社 分享 facebook 馬林魚台灣左投陳偉殷今天先發對大都會，光是第二局就挨兩轟失五分，不過投完五局後，有四局無失分，陳偉殷表示：「狀況逐漸找回來了，現在大約80%。」

馬林魚今天以0：6輸給大都會，陳偉殷在第二局被敲出四支安打加上一次觸身，包括康佛托（Michael Conforto）兩分砲、尼莫（Brandon Nimmo）三分砲，一口氣丟掉五分，總計五局被敲七安，失五分，另有三次三振。

陳偉殷表示：「也許我該改變一下球種的搭配，今天用了很多速球跟滑球，而球數落後時控球又有些不到位，最致命的是在第一支全壘打後投出了一次觸身球，影響到我的投球。」

對陳偉殷的先發表現，總教練馬丁利（Don Mattingly）表示：「不太壞，他在球數上有些落後，全壘打那幾球稍微有點失投，後來開始用了更多變化球，有拖到打者節奏，這是關鍵。」

陳偉殷春訓出賽五場，其中四場先發合計12.1局、失17分，一次中繼4局無失分，在馬林魚先發投手競爭激烈下，陳偉殷有可能被轉任牛棚投手，不過生涯出賽174場，僅4次擔任過中繼，陳偉殷表示：「我當然比較習慣當先發，不過無論教練怎麼安排，我都願意調整。」