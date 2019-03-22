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MLB／陳偉殷先發對大都會 挨兩轟失五分

2019-03-22 04:13聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

陳偉殷。 美聯社
陳偉殷。 美聯社
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馬林魚台灣左投陳偉殷今天先發對上大都會，雖然投五局、失五分並不理想，不過失分集中在第二局的兩支全壘打，接下來更連續解決九人次，重新站穩腳步，退場時隊友未有分數進帳，馬林魚以0：5落後。

陳偉殷原本預計投六局，雖然第二局用球數過多，最終撐滿先發投手的五局要求，投81球退場，被敲七安、失五分，送出三次三振，沒有四壞保送，一次觸身球，防禦率來到9.37。

陳偉殷首局投出三上三下，第二局突然陷入亂流，先被拉莫斯（Wilson Ramos）敲出二壘安打，接著康佛托（Michael Conforto）補上一支右外野兩分全壘打，接下來雖然送出兩次三振，但中間夾著一支安打、一次觸身，回到第一棒尼莫（Brandon Nimmo）又挨一發三分砲，單局丟掉五分。

三局下陳偉殷雖然開局又被拉莫斯敲出安打，不過接下來順利解決三人次，四、五兩局也都投出三上三下，直到六局下才被布拉克斯頓（Keon Broxton）敲出安打，隨後退場。

陳偉殷今天兩發全壘打都來自左打，康佛托敲出熱身賽第五轟，居大都會全隊最多，去年更是大聯盟少數對左投敲出10轟的左打者，拉莫斯春訓至今打擊率高達3成55，不過春訓打擊率4成42的卡諾（Robinson Cano）倒是遭陳偉殷封鎖，三度遭遇分別敲出一次滾地、兩次飛球出局。

本場比賽最終馬林魚以0：6落敗，陳偉殷吞下春訓第二敗。

陳偉殷
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