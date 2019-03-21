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MLB／英雄式謝幕 一朗生涯最終戰菊池落淚擁抱

2019-03-21 20:54聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

鈴木一朗告別大聯盟。 歐新社
鈴木一朗告別大聯盟。 歐新社
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水手隊日職球星鈴木一朗大聯盟生涯最後一戰，今天在大聯盟海外熱身賽面對運動家隊，4打數沒有擊出安打，8局下守備前在全場歡呼聲中退場，一朗舉手向現場球迷致意，走回休息室前還一一向隊友擁抱，掌聲響徹東京巨蛋。

鈴木一朗回到家鄉日本進行球員生涯的最後2場比賽，都擔任先發右外野手、打第9棒，昨天兩打席沒有敲出安打，選到一次保送，在4局下提前退場，在全場的掌聲中退場。

今天第2戰，也是他大聯盟生涯的最後一場比賽，鈴木一朗一舉一動都是焦點，他首打席擊出三壘方向界外飛球遭接殺，第2打席敲二壘滾地球出局。

7局上第3次站上打擊區， 面對運動家第3任投手索瑞亞（Joakim Soria），在球數2好2壞時，看著球進壘，罕見地沒有揮棒遭三振。8局上一朗擊出游擊滾地球，奮力跑上一壘仍出局，完成生涯最後一打席。

接著鈴木一朗仍拿起手套跑上右外野防區，隨後水手隊守備球員再回到休息室，留一朗獨自走下場，迎接英雄式的謝幕，比賽因此中斷，全場46451名球迷全起立鼓掌。

鈴木一朗退場回到休息室前一一擁抱隊友，先發投手菊池雄星也忍不住抱著偶像落淚，之後一朗站回場上，脫帽向全場致意、揮手，場邊球迷高喊「一朗」、「辛苦了」，還有不少球迷忍不住落下不捨的眼淚，向這名傳奇球星道別。

菊池雄星(左)與鈴木一朗。 歐新社
菊池雄星(左)與鈴木一朗。 歐新社
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鈴木一朗大聯盟運動家
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