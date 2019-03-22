大聯盟第五度日本開幕 回顧過去海外賽經典時刻

大聯盟的2019年非常「國際化」。3月20日和21日，他們將於日本東京舉辦海外開幕賽，呈現西雅圖水手和奧克蘭運動家等兩支西岸球隊的較量，而水手傳奇球星鈴木一朗以球員身份再次踏上東京巨蛋，於家鄉球迷面前獻技，則是最大的焦點話題，所有關心日美職棒的棒球迷都引頸企盼那兩天的賽事。除了史上最早的3月份東京海外例行賽，大聯盟今年還會在墨西哥的蒙特雷市、英國倫敦市，分別舉辦兩個和一個系列賽。墨西哥系列賽（兩場比賽）的組合有辛辛那提紅人對聖路易紅雀（4月13和14日）、休士頓太空人對洛杉磯天使（5月4和5日），而倫敦的系列賽則將上演紐約洋基和波士頓紅襪的經典世仇對決（6月29和30日）。

大聯盟20日在東京巨蛋舉行開幕戰，由水手出戰運動家，另外還將於季中在英國和墨西哥舉行海外比賽。 美聯社 分享 facebook

大聯盟過去10多年來積極推動棒球運動走入美國海外市場，世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC）是他們在這方面努力下的最大產物，至於舉辦海外例行賽則是他們另一個增加國際曝光度和話題度的手段。從90年代中期起，大聯盟便開始嘗試在北美大陸以外的地方打例行賽，到目前為止已在四個不同海外地區組織超過10個賽事，每一次辦理都能獲得不錯的成效與迴響。

近期最令人印象深刻的一次，無疑是去年4月大聯盟在波多黎各舉辦的明尼蘇達雙城對克里夫蘭印地安人例行賽，受到家鄉球迷喜愛的波多黎各球星林多（Francisco Lindor）、貝瑞歐斯（Jose Berrios）繳出亮眼表現，有效激勵、鼓舞在前年受到瑪莉亞颶風重創的波多黎各居民。

印地安人明星球星林多在家鄉比賽，賽前高舉波多黎各國旗倍感榮耀，同時精彩的表現也激勵了受到風災打擊的同胞。 歐新社資料照片 分享 facebook

在大聯盟今年將迎來多個預料也會同樣精彩的海外例行賽之前，就讓我們一起先回顧一下過去美國職棒舉辦海外例行賽的經典時刻吧！

1996年8月16日至18日：教士對大都會 @墨西哥 蒙特雷市

這是大聯盟史上首度在美國及加拿大以外的地區舉辦例行賽，一口氣進行三場賽事，每場比賽都吸引超過八成滿的球迷。當時身穿教士球衣的墨西哥名投瓦倫祖維拉（Fernando Valenzuela），成為該系列賽的焦點人物，不僅擔任開球嘉賓，還扛下系列賽首戰的先發投手任務，並拿下勝投。時任教士總教練的波奇（Bruce Bochy）就表示，瓦倫祖維拉投球時，他們就像自動變成主場球隊。教士最終以兩勝一敗拿下該系列賽勝利，那時陣中的名將如葛溫（Tony Gwynn）、坎米那提（Ken Caminiti）、馮恩（Greg Vaughn）、霍夫曼（Trevor Hoffman）等人都有所貢獻。

1999年4月4日：教士對落磯 @墨西哥 蒙特雷市

大聯盟舉辦首次海外例行賽後的第三年，他們再次回到墨西哥，只是這次只打一場開幕賽，而非整個系列賽。或許是因為只辦一場比賽，而且還是開幕賽的關係，墨西哥球迷更加捧場，單一賽事擠進27104名球迷的盛況，仍是目前墨西哥棒球史上的紀錄。落磯的墨西哥重砲卡斯提拉（Vinny Castilla）是這場比賽最亮眼的在地名將之一，單場擊出四支安打，而賽後他也提到，能在自己家鄉球迷的面前打球，令他非常興奮。

2000年3月29日至30日：大都會對小熊 @日本 東京

美國職棒首次離開美洲大陸進行例行賽，就是在日本的東京巨蛋，日本球迷也非常捧場，門票買氣相當好。該開幕系列賽有不少知名球星登場，比如小熊的索沙（Sammy Sosa）和大都會名捕皮亞薩（Mike Piazza）。由於大都會之前也參與大聯盟首次的墨西哥海外例行賽，他們因此成為美國職棒史上首支曾在兩個北美大陸以外地區打過例行賽的隊伍。小熊以5：3贏得系列賽首戰，但大都會在第二戰還以顏色，靠著日後赴日職獲得巨大成功的艾格巴亞尼（Benny Agbayani）於延長賽11局上揮出的代打超前滿貫砲獲勝。

2001年4月1日：藍鳥對遊騎兵 @波多黎各 聖胡安市

大聯盟首次在波多黎各舉辦例行賽，是在2001年的開幕戰，對戰雙方分別是藍鳥和遊騎兵，共吸引19891名球迷到場。這兩隊陣中都有知名的波多黎各球星，藍鳥的是重砲手戴加多（Carlos Delgado），而遊騎兵的則是名人堂捕手羅德里奎茲（Ivan Rodriguez）。藍鳥最終以8：1擊敗遊騎兵。

2004年3月30日至31日：洋基對魔鬼魚 @日本 東京

睽違四年，大聯盟開幕戰再次回到東京巨蛋，不過這次更引人矚目之處在於，2003年赴美發展的高人氣前讀賣巨人隊球星——松井秀喜——回到了老主場，在鄉親父老們面前獻技。松井的魅力炒熱了整個系列賽，兩場比賽都吸引滿場的55000名球迷。洋基雖然輸掉了首場比賽，但松井敲出大聯盟那一季的第一支安打——首局的二壘安打；第二場比賽，洋基在松井單場五支二、附帶一支兩分砲的率領下，以12：1痛宰魔鬼魚，扳回一城。

2004年的大聯盟開幕戰由洋基在東京巨蛋出戰魔鬼魚，賽前由日本首相小泉純一郎(右二)、紐約市長朱利安尼(左二)開球，並由松井秀喜(右)和馬丁尼茲(左)接捕。 歐新社資料照片 分享 facebook

2008年3月25日至26日：紅襪對運動家 @日本 東京

又再隔了四年，大聯盟回到東京，洋基的宿敵紅襪追隨條紋軍的腳步，也來到了亞洲棒球的領導國——日本。跟洋基四年前的情況類似，紅襪這次到日本，陣中也有一名過去在日本帶有高人氣、高知名度的球星——先發投手松坂大輔。松坂在開幕戰44628名家鄉球迷的加油聲下，投出五局掉兩分、六次三振的紮實投球內容，而紅襪該役最終靠著摩斯（Brandon Moss）、拉米瑞茲（Manny Ramirez）的關鍵打擊發揮，以6：5逆轉擊敗運動家。儘管松坂沒能拿下勝投，但他的同鄉隊友岡島秀樹後援一局拿下勝利，也算是適得其所的結果。

2008年的大聯盟開幕戰由紅襪在東京巨蛋出戰運動家，松坂大輔先發5局飆出6次三振，只失2分。 歐新社資料照片 分享 facebook

2010年6月28日至30日：馬林魚對大都會 @波多黎各 聖胡安市

大聯盟在波多黎各舉辦比賽的歷史很有趣。2001年之後，美職為了刺激萎靡蒙特婁博覽會隊的票房，突發奇想地決定讓他們在2003和2004年連兩年於波多黎各打20餘場的主場比賽。因此，除了大聯盟特地舉辦的波多黎各例行賽，2003和2004年博覽會隊還曾在那打了多達43場主場賽事。2004年後，博覽會隊搬遷，改成華盛頓國民隊，波多黎各的棒球迷也得等到六年後的2010年，才能再次迎接到大聯盟賽事的來訪。2010年6月底，馬林魚跟大都會在波多黎各打了一個三戰的系列賽，巧的是，馬林魚時任代理總教練Edwin Rodriguez正好是大聯盟史上首位波多黎各出身的總教練。該系列賽由馬林魚以兩勝一負收下。

2012年3月28日至29日：水手對運動家 @日本 東京

2012年是大聯盟第四次在日本舉行海外例行賽，也是鈴木一朗首次在美職海外賽事登場。開幕戰，鈴木一朗沒有讓全場超過44000名球迷失望，單場揮出四支安打，幫助水手以三比一贏球。第二戰，運動家則是靠著科隆（Bartolo Colon）八局只失一分的好投，以4：1拿下勝利。

2012年的大聯盟開幕戰水手襪在東京巨蛋出戰運動家，鈴木一朗單場打出4支安打。 歐新社資料照片 分享 facebook

2014年3月22日至23日：道奇對響尾蛇 @澳洲 雪梨

大聯盟在五年前首次將例行賽的觸角伸向大洋洲，於澳洲大城市雪梨舉辦2014年的迷你開幕系列戰。第一場比賽，道奇王牌克蕭（Clayton Kershaw）在38226名球迷面前展示頂級投球實力，主投6.2局只失一分，還飆出七次三振，道奇因此以3：1擊敗響尾蛇，贏得該季首勝。第二場比賽澳洲球迷依然捧場，38079名球迷擠進雪梨板球場，欣賞前一年震撼棒壇的古巴飛彈普伊格（Yasiel Puig）繳出單場五支三、兩打點的亮眼成績單。澳洲系列賽，道奇二連勝響尾蛇，在太平洋彼端的陽光大陸為2014年賽季寫下好的開始。

2018年4月17日至18日：雙城對印地安人 @波多黎各 聖胡安市

波多黎各球迷等了長達八年的時間，才盼到大聯盟例行賽再次降臨在這座位於加勒比海的拉美小島上，而來訪的大聯盟球員也沒有讓他們失望，帶給島上居民無與倫比的棒球饗宴。第一戰有印地安人王牌克魯柏6.2局只失一分的好投，外加地主球員林多的全壘打；第二戰更是精彩，上演五小時13分鐘的經典16局大戰，最終由雙城勝出，沒有白費地主投手貝瑞歐斯七局無失分的強勢好投。

大聯盟比賽第二度移師到波多黎各舉行，林多在家鄉父老前轟出陽春砲好不風光！ 歐新社資料照片 分享 facebook

2018年5月4日至6日：教士對道奇 @墨西哥 蒙特雷市

大聯盟在今年三月以前，最近一次的海外例行賽就是去年五月初於墨西哥舉行的教士、道奇系列戰。這是美國職棒睽違20年首度回到墨西哥進行例行賽，道奇昔日的墨西哥名投瓦倫祖維拉擔任開球嘉賓，道奇現役的年輕強投布勒（Walker Buehler）和其他三名投手隊友則一同締造歷史，於系列賽首戰投出道奇隊史首場的合力無安打比賽，劃下該海外賽的最大驚嘆號。被無安打的教士很快在接下來兩戰力圖振作，獲得二連勝，逆轉成為三連戰的贏家，算是洗刷了第一戰慘遭徹底封鎖的恥辱。